F-35 впечатляет технологиями, но имеет критическое ограничение - он не создан для дальних миссий.

Несмотря на свою передовую электронику, невидимость для радаров и высокую боевую эффективность, F-35 имеет слабое место: ограниченную дальность полета без дозаправки. В современной войне это не просто неудобство - это логистический вызов, пишет Slash Gear.

Сколько летает без дозаправки?

F-35A (ВВС США): до 1200 морских миль (≈2200 км), боевой радиус - ≈590 м.м. (~1090 км).

F-35B (Корпус морской пехоты, вертикальный взлет): боевой радиус - ≈450 м.м. (833 км)

F-35C (для авианосцев): самый дальний - до 1200 м.м. (2222 км) в целом, ≈600 м.м. (1111 км) боевой радиус.

Однако цифры приведены для идеальных условий. В реальности - это 25-35 минут активного боевого времени в зоне конфликта. Затем самолет либо возвращается, либо нуждается в заправке.

В современных операциях F-35 почти всегда нуждается в воздушной дозаправке. И не один раз. Если самолет летит на 1000+ км, выполняет миссию и возвращается, - ему надо дозаправиться минимум дважды. А для длительного патрулирования - еще больше.

Видео дня

Это создает логистическую уязвимость:

каждый заправщик - это еще один риск;

каждая дозаправка - точка потенциального отказа;

потеря одного элемента поддержки - угроза для всей миссии.

Прорыв в разработке: внешние топливные баки

Американские ВВС уже работают над решением проблемы. В рамках обновления Block 4 разрабатываются внешние подвесные топливные баки, которые позволят F-35 летать дальше без привязки к самолетам-заправщикам.

Ожидается, что новые баки добавят более 3,5 тонны горючего, увеличивая боевой радиус F-35A до более 1770 километров (примерно вдвое больше, чем сейчас).

Опыт Израиля - без заправщиков и с глубоким проникновением

Израильские F-35I "Adir" уже использовали модифицированные баки во время полетов над Ираном. Комбинация десантных и конформных баков позволила провести удар без поддержки с воздуха - топливо сбрасывалось перед входом во вражеское пространство, чтобы сохранить "невидимость".

США стремятся повторить этот подход - баки будут сбрасываться до обнаружения радарами. Но это - еще одна сложность: каждый сброшенный бак - это еще один элемент риска.

Вас также могут заинтересовать новости: