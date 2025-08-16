Отмечается, что Путин прочитал письмо на глазах у представителей американской и российской делегаций сразу после получения.

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Его президент США Дональд Трамп лично передал правителю РФ во время встречи на Аляске.

Как сообщает Fox News Digital, в своем письме Мелания Трамп отметила, что пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире. Известно, что Путин прочитал его на глазах у представителей американской и российской делегаций сразу после получения, пишут журналисты.

"Уважаемый президент Путин. Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности страны или в роскошном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и защите от опасности. Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за обеспечение благополучия наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек", – говорится и письме.

Видео дня

Трамп добавила, что надо стремиться создать достойный мир для всех, "чтобы каждая душа могла проснуться в мире, а будущее было надежно защищено".

"Простая, но глубокая концепция, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласитесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой – невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии", – подчеркнула она.

В письме первой леди США также говорится о том, что в современном мире некоторые дети "вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту". По ее словам, это "молчаливое сопротивление силам, которые могут потенциально забрать их будущее".

"Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за пределы всех человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера уже сегодня. Пришло время", – резюмировала Мелания Трамп.

Письмо Мелании Трамп Путину

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп вручил Путину личное письмо от Мелании. В нем, по данным журналистов, речь шла о похищенных украинских детях.

"Официальные лица не разглашают содержание письма, за исключением упоминания о похищении детей в результате войны в Украине", – отмечало агентство.

Вас также могут заинтересовать новости: