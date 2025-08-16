Ученые разгадали загадку из рисунков сердца Да Винчи, которая смущала умы более 500 лет

Более 500 лет оставалась неразгаданной головоломка рисунков сердца гениального Леонарда Да Винчи. Тайна касалась сложной мышечной сети на внутренних стенках сердца - трабекул. Как пишет Indian Defence Review, только благодаря недавним достижениям в вычислительной биологии и генетике функция и значение трабекул стали понятны.
Да Винчи в деталях обрисовал похожие на разветвленные деревья трабекулы, перед тем изучив их анатомию. Он предположил, что они играют определенную роль в обеспечении кровообращения. Это стало предварительным знанием о сердечно-сосудистой функции, ведь веками роль трабекул оставалась загадкой. Как говорится в опубликованном в журнале Nature исследовании, только технология МРТ, фрактальный анализ и новые генетические исследования раскрыли значение трабекул для здоровья сердца и его лечения.
В статье под названием "Роль миокардиальных трабекул в сердечной функции и заболеваниях" исследователи пишут, что трабекулы играют жизненно важную роль в регулировании работы сердца, влияя на эффективность кровотока, а не являются простыми остатками эмбрионального развития, как считалось ранее. Дело в том, что трабекулы формируются на раннем этапе эмбриона, а затем вокруг них нарастают мышцы. Но их дальнейшая функция оставалась невыясненной.
Исследование выявило связь между структурой трабекул и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи обнаружили, что определенные структурные характеристики трабекул коррелируют с повышенной вероятностью сердечных заболеваний, таких как сердечная недостаточность и аритмии. Значение этого открытия в том, что теперь можно установить генетическую предрасположенность к сердечным заболеваниям.
Решающую роль в открытии, отметило Indian Defence Review, сыграла теория фракталов, которая помогает изучать природные самоподобные структуры. Это помогло изучить структуру трабекул, которые похожи на деревья и постоянно разветвляются на меньшие и меньшие ветви. Такой детальный анализ сложной геометрии трабекул позволил ученым отделить здоровые и больные участки сердца.
"Этот прорыв открыл новые возможности для использования вычислительных моделей для моделирования сердечных заболеваний и прогнозирования того, как различные факторы, такие как генетика или образ жизни, могут влиять на здоровье сердца", - говорится в статье.
А понимание генетической основы трабекул может привести к целенаправленной терапии, направленной на модификацию этих структур для предотвращения или лечения сердечных заболеваний.
Напомним, что благодаря стоматологу ученым удалось разгадать загадку идеальных пропорций витрувианского человека - изображение мужчины, вписанного в квадрат и круг. Стоматолог прочитал описание рисунка, где художник написал, что человек стоит на расставленных ногах таким образом, чтобы они образовали равносторонний треугольник. И тогда понял, что как и человеческая челюсть имеет в своей основе равносторонний треугольник, так и все остальные пропорции тела зависят от этой фигуры.