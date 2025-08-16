В православный праздник сегодня стараются обязательно помочь нуждающимся.

17 августа по новому календарю православной церкви в Украине почитают преподобного Алипия, Печерского иконописца, а также икону Божией Матери "Прибавление ума". С этой датой связано немало церковных традиций и народных примет. Что принято делать, чего лучше избегать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре

17 августа ( 30 августа по старому стилю) православные чтут память преподобного Алипия Печерского, который был первым и одним из лучших иконописцев в Киевской Руси.

Алипий жил он в XI-XII веках, он был монахом Киево-Печерского монастыря, а также прославился как мозаист, ювелир и врач.

Еще будучи юным, Алипий начал служить в обители, а иконописи учился у греческих мастеров. Кисти монаха принадлежат иконы, которые впоследствии стали чудотворными. Известно, что до нашего времени дошли две из них - "Печерская Богоматерь с предстоящими Антонием и Феодосием" и "Богородица Великая Панагия (Всесвятая)". Обе были вывезены в РФ. Кроме этого, Алипий написал семь икон деисусного ряда для церкви на Подоле в Киеве - эти образы также почитаются как чудотворные, так как после пожара они остались невредимыми.

Предположительно, Алипий участвовал в росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры, а также мог выполнять мозаичные работы для Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

***

В первое воскресенье после Успения Богородицы в церкви почитают икону Божией Матери "Прибавление ума". По преданию, образ был создан в XVII веке, но имя автора осталось неизвестным. Прототипом иконы послужила статуя Богоматери, установленная в Доме Богородицы в итальянском Лорето.

На образе "Прибавление ума" Богородица и Младенец Христос изображены спеленутыми ризой (фелонью), а на их головах - царские венцы. В левой руке Спаситель держит державу, а правой благословляет.

Икона "Прибавление ума" почитается как чудотворная: к ней обращаются к ней за вразумлением, мудростью и душевным покоем. Списки этой иконы можно найти в Украине: в храме Николая Чудотворца на воде в Киеве и в Михайловском Златоверхом соборе.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают священномученика Мирона, пресвитера;

мученика Павла, мученицу Юлианию и других;

мучеников Фирса, Левкия, Кораната и их воинов;

мученика Патрокла;

мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана, Киприана.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю - 17 августа вспоминают о жизни и подвигах преподобной мученицы Евдокии Римляныни.

С какими молитвами обращаются сегодня, что нужно и чего нельзя делать сегодня

К преподобному Алипию Печерскому обращаются в молитвах с просьбами укрепить веру, уберечь от искушений. Перед образом "Прибавление ума" молятся о помощи в учебе, в сложных жизненных ситуациях, когда собственных знаний и опыта недостаточно, чтобы принять правильное решение.

В народе день прозвали Миронов - в честь священномученика Мирона, память которого также совершается сегодня. Главная традиция этой даты - помогать обездоленным, сиротам и вдовам. Помощь может быть любой - например, в старину мужчины помогали нуждающимся по хозяйству, женщины приносили продукты и еду, занимались домашними делами. При этом считается, что помощь не может быть маленькой - любая имеет значение.

Еще один важный обычай дня: сегодня следует избавиться от старых и ненужных вещей. Их можно просто выбросить, но лучше всего сжечь - вместе с дымом уйдут болезни и печали.

Также Миронов день считается благоприятным для заготовок на зиму - можно закатывать компоты, варить варенье, сушить фрукты, грибы.

Церковь сегодня, как и в любой другой день, осуждает ссоры, сплетни, зависть, жадность и месть. Как уже говорили, нельзя отказывать в помощи нуждающимся - это большой грех.

Согласно народным приметам 17 августа считается неблагоприятным днем для свадеб - считается, что союз будет непрочным. Не следует делиться своими планами, иначе не сбудутся, а тот, кто в этот день поссорится с родственниками и близкими, не сможет долго помириться.

Приметы 17 августа

По приметам Миронова дня можно судить о погоде будущих сезонов:

небо в тучах - жди затяжное ненастье;

погода хорошая стоит - весна будет ранней;

журавли уже улетели на юг - морозы ударят еще до Покрова дня, если же птицы собираются в стаи, то скоро похолодает.

Говорят, что какая погода в этот день, такая же будет и на Покров.

