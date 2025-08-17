Случаи гибели людей из-за касаток действительно были.

В сети завирусились видео о дрессировщице по имени Джессика Рэдклифф, которая якобы была убита касаткой прямо во время выступления. При чем есть сразу несколько "версий" случившегося.

На одних видео можно увидеть, что Джессика – брюнетка. На других девушка уже блондинка. В одних вирусных роликах она погибает во время исполнения трюка (касатка ударяет дрессировщицу, и та падает в воду), в других – все куда хуже. Чтобы не вдаваться в подробности, можете вспомнить фильм "Челюсти" или "Глубокое синее море" об акулах – ситуация на кадрах примерно та же.

На многих аккаунтах появились видео в память о девушке. И пока люди ломают головы, что же случилось на самом деле – кто такая Джессика, и как же она погибла – ответ многих может удивить.

Видео дня

E News пишет, что вирусные видео были идентифицированы как такие, что сгенерированы искусственным интеллектом. Не было ни одного официального сообщения о том, что такой инцидент имел место.

Более того, нет ни одного подтверждения того, что дрессировщица по имени Джессика Рэдклифф вообще существует.

Но случаи убийства дрессировщиков касатками все же были. Авторы материала допускают, что именно они послужили "вдохновением" для создателей вирусных роликов.

Речь идет о трагедиях, унесших жизни Алексиса Мартинеса в 2009 году и Дон Браншо в 2010 году.

29-летний Мартинес был тренером касаток в парке Loro Parque на Канарских островах. После инцидента с касаткой по имени Кето он был доставлен в больницу, где скончался от внутреннего кровоизлияния и травм.

Браншо же была убита касаткой из SeaWorld Orlando по имени Тиликум. О ее смерти был снят документальный фильм "Blackfish" (2013).

Другие новости об искусственном интеллекте

Американские ученые создали устройство для чтения мыслей на основе искусственного интеллекта. И первые испытания показали довольно впечатляющую точность – показатель превысил 70%.

Тем временем бывший инженер Google Нейт Соарес считает, что искусственный интеллект уничтожит человечество с вероятностью 95%. Его позицию поддержали и другие лица. Они подписали заявление в котором сказано, что "снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой".

Вас также могут заинтересовать новости: