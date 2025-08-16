Этот предмет был найден на важной магистрали в римские времена.

В июле этого года студентка Ньюкаслского университета Яра Соуза нашла редкий золотой предмет IX века в Редесдейле, Нортумберленд, на северо-западе Англии. Золотой предмет, который оказался булавкой, длиной четыре сантиметра с декоративным навершием, был найден возле Дере-стрит, главной римской дороги. Об этом пишет Interesting Engineering.

По мнению экспертов, эта золотая булавка могла принадлежать высокопоставленным лицам.

"Я не могла поверить, что так быстро нашла что-то во время своих первых раскопок. Это было на самом деле очень впечатляюще. После того, как я пропустила раскопки в Бердосвальде в прошлом году, было удивительно открыть что-то, чего не видели более тысячи лет. Я была в восторге от этого!", - поделилась Яра Соуза.

Отмечается, что предмет был обнаружен вблизи маршрута Дере-стрит, ключевой римской дороги, которая соединяла Йорк и Эдинбург. В римские времена эта дорога была важной, ведь через нее транспортировались поставки в самые северные районы империи в Шотландии во II веке. Кроме того, дорога соединяла два важных религиозных центра - Джедбург и Гексем.

"Эта древняя магистраль продолжала использоваться еще долго после упадка Римской империи и сейчас является частью современной автомагистрали A68", - уточнили в материале.

По словам экспертов, высокий статус золота в раннем средневековье свидетельствовал о том, что этот материал использовала только элита.

"Мы знаем, что Дере-стрит оставалась важной магистралью еще долго после ухода римлян, и эта находка четко свидетельствует о том, что ею пользовались люди высокого статуса", - объяснил Джеймс Джеррард, профессор римской археологии в Ньюкаслском университете и научный руководитель Яры.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, ранее в польском городе Гданьск под магазином мороженого нашли уникальную гробницу рыцаря. Резная надгробная плита датируется концом XIII или началом XIV века.

"Учитывая то, что она была сделана из мягкого известняка и пролежала под землей веками, сохранность плиты впечатляет - резьба, доспехи и щит до сих пор хорошо видны", - рассказала археолог Сильвия Куржиньска.

Также сообщалось, что ученые нашли воздух, который был "заключен" в скале 815 млн лет. Во время этого исследования ученые разработали прямой метод анализа содержания этих уловленных ископаемых газов в атмосфере и обнаружили, что уровень кислорода был примерно вдвое ниже, чем сегодня.

