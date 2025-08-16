Гарантии безопасности со стороны США потенциально могут позволить Зеленскому пойти на компромисс в переговорах с Путиным, пишет издание.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности. И это является значительным сдвигом в его позиции относительно роли Вашингтона в завершении российско-украинской войны.

Об этом со ссылкой на заявления нескольких европейских чиновников пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске Трамп сообщил европейским партнерам, что "Путин не прекратит боевые действия во время любых мирных переговоров и будет настаивать на том, чтобы Украина уступила территорию на востоке страны в обмен на замораживание линии фронта в других регионах".

При этом, по словам четырех источников издания, правитель РФ таки согласился, что любой мир должен предусматривать присутствие западных войск в Украине как средство обеспечения его устойчивости. А перед самим саммитом, как говорят европейские чиновники, Москва дала Вашингтону понять, что готова согласиться на временное перемирие и принять участие во втором раунде переговоров по долгосрочному миру.

Несмотря на это, во время телефонного разговора по итогам той встречи Трамп сказал партнерам в Европе, что Путин хочет продолжать боевые действия.

Издание напомнило, что Киев давно стремится получить от США гарантии безопасности в качестве защиты от будущей российской агрессии в рамках любого мирного соглашения. В то же время Белый дом не высказывался публично относительно гарантий безопасности для Украины с момента прибытия Трампа на Аляску для встречи с Путиным. Гарантии безопасности со стороны США потенциально могут позволить Зеленскому пойти на компромисс в переговорах с Путиным, при условии, что Россия готова вести переговоры в духе доброй воли, говорится в материале.

По словам Трампа, такие гарантии безопасности могут включать военную поддержку США для европейских сил безопасности в Украине, говорят источники. Однако американский лидер не взял на себя обязательства по размещению американских войск на территории Украины.

"Гарантии безопасности, описанные Трампом во время разговора, включали двусторонние обязательства по безопасности и финансовую и военную поддержку вооруженных сил Украины со стороны западной коалиции, в которую входят США, заявили трое европейских чиновников. Участники телефонных разговоров по-разному интерпретировали позицию Трампа относительно того, будет ли военный компонент США в любых гарантиях безопасности", – пишет издание.

Трамп также сообщил европейским лидерам, что хочет провести трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным до конца следующей недели, говорят европейские чиновники.

Президент США и европейские лидеры также обсудили предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 о коллективной обороне НАТО, заявили два осведомленных источника.

Во время разговора, который состоялся около 3 часов ночи по центральноевропейскому времени в субботу, Трамп сообщил европейским лидерам, что он работал 24 часа подряд. По словам участников разговора, американский лидер выглядел "уставшим и раздраженным Путиным. При этом они добавили, что Трамп рассмотрит возможность возобновления угрозы о введении немедленных санкций против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к прогрессу в установлении мира.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

15 августа на Аляске состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным. Соглашения по войне в Украине достичь не удалось, заявил американский лидер по итогам переговоров, которые длились несколько часов.

В СМИ начали появляться материалы о том, что же именно обсуждали лидеры США и России. NYT сообщило, что Трамп сказал Зеленскому, что Украина должна отдать РФ неоккупированные территории. Такое мнение он озвучил в разговоре с европейскими лидерами.

Также Путин требовал гарантий, что русский язык станет официальным в Украине. Не забыл диктатор и о РПЦ – он желает, чтобы его церковь могла снова свободно работать в Украине.

