Таким образом исследователи пытаются испытать методы разведки, которые можно применить на Луне и Марсе.

В будущем миссии на Марс и Луну могут включать в себя исследование подземных лавовых труб. Такие пещеры могут скрывать следы жизни и стать убежищем для человеческих поселений. Об этом пишет Interesting Engineering.

Поэтому ученые проверили, могут ли автономные роботы справиться с такой задачей в реальных условиях. Исследования проводились в лавовой пещере на Лансароте, вулканическом острове, который входит в состав Канарских островов Испании. Ученые выбрали это место из-за того, что оно очень напоминает подземные структуры, обнаруженные на Марсе и Луне.

"Лавовые трубки образуются, когда текущая лава затвердевает на поверхности, а расплавленная порода продолжает двигаться под землей. После остановки потока остаются длинные полые туннели. Такие структуры существуют на Земле и были обнаружены на Марсе и Луне", - объяснили в материале.

По мнению исследователей, такие трубки могут защитить астронавтов от суровых условий, в частности экстремальных температур, радиации и ударов метеоритов. Кроме того, они могут даже стать местом обитания микроорганизмов.

В то же время исследование таких пещер людьми является опасным и дорогим, поэтому благодаря роботам это можно сделать без тех или иных угроз.

"Гетерогенная команда кооперативных роботов является перспективным подходом к решению проблемы доступа и исследования внеземных лавовых пещер", - отметили исследователи в журнале Science Robotics.

Что роботы делали в пещере?

Известно, что полевые испытания длились 21 день и проходили в четыре этапа. Сначала два ровера сканировали и картографировали местность вокруг входа в пещеру. После чего они с помощью одного ровера запустили в отверстие куб, оснащенный датчиками. Благодаря этому грузу была создана детальная 3D-модель входной зоны.

"Самым сложным этапом была синхронизированная работа обоих роботов. Меньший ровер прикрепился к большему, чтобы спуститься по стене пещеры. Оказавшись внутри, он отсоединился и проехал глубже в тоннель. Ему удалось проехать 235 метров, создавая 3D-карту маршрута. Эти эксперименты показали, что роботы могут выполнять скоординированные миссии в сложных подземных пространствах. Они также доказали, что 3D-картографирование возможно в темных, закрытых средах", - добавили в материале.

Препятствия, которые могут произойти во время космических миссий

Испытания на Лансароте показали технические проблемы. В частности влажность в пещере снизили точность радара, который проникает в почву. Также некоторые датчики картографирования имели препятствия, а отсутствие данных о реальном статусе почвы ограничило возможность проверки.

"Автономная навигация также остается серьезным препятствием. В реальной миссии на Марс или Луну роботы должны работать без руководства человека в течение длительного времени. Это требует более совершенных алгоритмов и надежной связи между единицами", - объясняют в Interesting Engineering.

Несмотря на препятствия, исследования указывают на будущее, в котором робототехнические разведчики будут готовить места для человеческих баз за пределами Земли.

"Такие миссии могли бы определить самые безопасные и подходящие места для длительного пребывания. Эта же технология могла бы также помочь в поисках жизни. Если в защищенных подземных средах существует микробная жизнь, эти роботы могли бы помочь ее найти. Эти открытия приближают ученых к ответу на один из древнейших вопросов человечества: одиноки ли мы в Солнечной системе", - заключают в издании.

