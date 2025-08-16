У этой породы слишком много проблем со здоровьем.

Кинологи утверждают, что не существует "необучаемых" пород собак, и каждая собака в конечном итоге может научиться, но некоторым требуется лишь немного понимания и дополнительные стимулы для выполнения работы.

Однако, как рассказывает кинолог Адриенна Фаричелли в статье для ParadePets, существует порода собак, которую она бы никогда не завела, поскольку для них барьеры в дрессировке кроются не в мозге, а в теле. И эта порода - английский бульдог.

Анатомические проблемы

Фирменная черта бульдога — сплющенная морда и короткая голова. Это называется брахицефалией, что, по сути, означает укороченный череп спереди назад. Эта сплющенная морда сдавливает всё внутри, что приводит к узким ноздрям (стенозу ноздрей), удлинённому мягкому нёбу и иногда гипоплазии трахеи (изящный термин для обозначения сужения трахеи).

Видео дня

"В итоге? Это как дышать через соломинку в жаркий день, при этом надев галстук. Это объясняет, почему бульдогам приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы получить достаточно кислорода, особенно во время физических упражнений или в жару", - объясняет Фаричелли.

Складки кожи (риск дерматита)

Эти морщины — настоящий дерматологический кошмар, учитывая, что они задерживают влагу и могут стать рассадником бактерий и грибков, отмечает кинолог. Если вы не будете тщательно чистить кожу, эти кожные складки могут привести к инфекциям, раздражению и появлению неприятного запаха.

Коренастое телосложение (проблемы с суставами и подвижностью)

Бульдоги известны своим низким и тяжёлым мускулистым телосложением, но компактное телосложение создаёт дополнительную нагрузку на их бёдра, колени и позвоночник. Это делает собак этой породы предрасположенными к дисплазии тазобедренного сустава, артриту и проблемам с локтями. Поэтому даже умеренная активность может негативно сказаться на их суставах.

Ранее дрессировщик дал 5 советов, как воспитать послушную и счастливую собаку.

Вас также могут заинтересовать новости: