Она считает, что в семьях должно быть проукраинское воспитание, а украинские дети должны быть готовы отстаивать свою позицию силой.

Вслед за блогером Еленой Мандзюк, писательница и педагог Лариса Ницой заявила, что детей надо воспитывать так, чтобы они были готовы бить в лицо других детей, которые общаются на русском. Об этом она сказала в передаче "Воины слова" ведущему Сергею Смальчуку в эфире KyivFM.

Они обсуждали ситуацию с блогером Еленой Мандзюк, которая заявила, что ее дети могут побить других детей, которые разговаривают на русском. Народный депутат Алексей Гончаренко написал по этому поводу заявление о "разжигании вражды из-за языка". Ведущий вспомнил, что актера Богдана Бенюка также критиковали за публичные призывы к физическому наказанию русскоязычных детей.

Ницой заявила, что также выступает против выражения "мягкая украинизация", поскольку украинизация или есть, или ее нет, она будет цивилизованной, и никакой другой.

"Украинизация должна идти законными методами, но если закон не работает, народ прибегает к своим методам. Кого-то "триггернуло" высказывание о том, что чьи-то дети могут прийти и набить морду обмосковленным детям. Значит он примеряет ситуацию на себя. Но вместо того, что поставить воспитание в семье на украиноязычные рельсы, он бежит в суд", - прокомментировала она ситуацию.

Она подчеркнула, что дети, которые воспитываются в русскоязычной среде, в будущем будут поддерживать московский мир.

"Рядом с детьми Мандзюк станет моя внучка. И таких детей в стране много, мы их воспитываем так, чтобы они могли начистить морду обмосковленным детям. Такими резкими заявлениями я привлекаю внимание их обмосковленных родителей. На них до сих пор не повлияли ракеты, чтение, они до сих пор не осознали, почему должен быть украинский (дома. - Ред.) Если это на них до сих пор не повлияло, то мы нашли еще один рычаг воздействия: угрожаем, что их детей ждут проблемы от наших детей и внуков. Научите детей быть украинцами и проблемы не будет", - сказала она.

Ницой добавила, что это предупреждение будущего противостояния в обществе, ведь вырастет новое поколение обмосковленных людей, которое снова будет конфликтовать из-за украинского языка.

Напомним, что в январе Ницой обратила внимание на актрису Ларису Кадочникову которая отказалась выступать на украинском языке на публичном мероприятии. Ницой написала, что Кадочникова везде пользуется русским, кроме спектаклей. Но и то - исключительно из-за закона о публичном использовании государственного языка. Ницой также отметила, что публика на мероприятии поддержала московскую позицию Кадочниковой, поскольку в зале раздавались аплодисменты.

