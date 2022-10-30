Фактическая блокада "зернового коридора" со стороны России началась еще в сентябре 2022 года.

Россия фактически заблокировала движение 218 судов, которые должны были транспортировать зерно в рамках "зерновой сделки". 90 из них загружены и уже вышли из украинских портов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"В связи с тем, что у украинской стороны по состоянию на 30 октября нет разрешений от Общего Координационного Центра на прохождение по безопасному коридору и проведению инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди заблокированных судов 95 были загружены и уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю. Кроме того, 101 судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, а еще 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

В Мининфраструктуры отметили, что реализация "Инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты" имеет исключительно гуманитарный характер. Кроме того, Украина как сторона инициативы не нарушила ни одного из пунктов соглашения.

"Украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в Инициативе", – добавили в ведомстве.

По данным министерства, фактическая блокада "зернового коридора" со стороны России началась еще в сентябре 2022 года, когда искусственно уменьшалась скорость проведения и количество инспекций. Такие шаги привели к созданию очереди в 176 судов с 2,1 млн агропродукции на борту.

"Таким образом, становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в бедных странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире. Хотим подчеркнуть, что с момента выхода первого судна удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн – в страны Африки и Азии", – пояснили в Мининфраструктуры.

Известно, что в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинского зерна.

Блокирование экспорта зерна из Украины: что известно

29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" прекращение Россией соглашения о поставках зерна. В свою очередь, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон считает решение РФ о прекращении участия в зерновом соглашении "поводом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия".

Позже министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за выхода РФ из "зернового соглашения" судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии не смогло сегодня выйти из украинского порта, как планировалось.

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