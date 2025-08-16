Юморист показался с тайной девушкой.

Известный украинский юморист и военный Виктор Розовый намекнул на новый роман после скандального развода с Ольгой Мерзликиной.

В stories в Instagram Виктор неожиданно показал девушку, которая может быть его новой избранницей. На кадре блондинка надевает красное худи и улыбается в камеру. Это фото Розовый оставил без подписи, лишь добавив смайл с сердечками, что обычно означает влюбленность.

Все, что известно о загадочной пассии юмориста - это ее имя. Девушку зовут Яна-Катерина. В своих соцсетях также она отметила, что проживает во Львове.

На stories Виктора Яна-Екатерина ответила смайликом с поцелуем. Также девушка опубликовала фото с цветами, которые передала звезде "Лиги смеха".

"Подсолнухи для Виктора, пока я на работе", - подписала фотографию Яна-Екатерина.

Парочка хоть и заинтриговала поклонников, однако комментариев о своем возможном романе пока не оставила.

Стоит отметить, что сейчас Виктор Розовый проходит процесс реабилитации после тяжелого ранения, которое он получил год назад на фронте. Также недавно он официально развелся со своей женой Ольгой Мерзликиной. Пара прожила в браке один год.

