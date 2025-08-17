Такой десерт готовится быстро и просто.

Бисквит "Виктория" - это вкусная и простая выпечка, которую наполняют свежим кремом и покрывают джемом. Бисквит должен получиться легким и воздушным, а уровень сладости - идеально сбалансированным. Рецептом этого десерта поделилась известный кулинар Мэри Берри, передает Express.

"Простой рецепт бисквита Виктория от Мэри Берри - это классика выпечки и вкусный десерт к чаю. Просто начините его джемом и кремом и ешьте, пока он свежий", - подчеркнула она.

Для этого рецепта вам нужны две формы для коржей размером 20 см, чтобы бисквит получился ровным, а выпекание в духовке займет всего около 25 минут.

Ингредиенты:

четыре куриных яйца;

225 г сахара;

225 г муки;

одна чайная ложка разрыхлителя;

225 г масла для выпечки.

Для подачи:

клубничный или малиновый джем;

взбитые сливки.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180 °C или 160 °C, после чего смажьте маслом и выстелите пергаментом формы для коржей.

Разбейте яйца в большую миску, добавьте сахар, муку, разрыхлитель и масло, хорошо перемешайте до однородной массы.

Распределите смесь равномерно между формами, по желанию можно взвесить наполненные формы, чтобы уверить себя, что они равномерные.

"Аккуратно разгладьте поверхность теста перед выпеканием на средней полке духовки в течение 25 минут. Готовые коржи будут золотисто-коричневого цвета и будут отставать от краев форм. Дайте им остыть в формах в течение пяти минут, а затем проедьте ножом по внутреннему краю форм и переверните их на решетку для охлаждения", - продолжают в материале.

Чтобы собрать торт, положите один корж вверх дном на тарелку и смажьте его большим количеством джема. Также можно смазать его взбитыми сливками, однако надо убедиться, что они достигли жесткой консистенции, чтобы сохранилась соответствующая структура.

После этого положите второй корж сверху и посыпьте его сахарной пудрой перед подачей.

