Глава МИД Германии сказал, что многие европейцы будут готовы поехать вместе с украинским президентом, если такое решение будет принято.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале. Встреча лидеров Украины и США должна состояться в понедельник, 18 августа 2025 года.

"Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", – написал он.

Sky News отмечает, что встреча в понедельник станет первым визитом Зеленского в Белый дом после спора, который возник во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете в конце февраля.

Тем временем в Европе в течение выходных планируют решить, присоединятся ли к президенту Зеленскому во время его визита в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль телеканалу ARD.

Так, на вопрос журналиста о том, может ли канцлер Германии Фридрих Мерц сопровождать Зеленского в Вашингтоне, Вадефуль ответил, что многие европейцы будут готовы поехать вместе с украинским президентом, если такое решение будет принято.

"Это будет согласовано в эти выходные, и готовность Фридриха Мерца взять на себя ответственность очевидна; он очень четко продемонстрировал это в течение последних нескольких дней. Это будет обсуждаться совместно", – добавил немецкий министр.

Визит Зеленского в США

После того, как 15 августа президент США Дональд Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Известно, что он был приглашен в Вашингтон.

Как пишет Axios, президенты, возможно, будут иметь "сложную" встречу в Белом доме.

Также в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи, участие в которой примут президенты США и Украины, а также правитель РФ Путин. Хотя диктатор публично не говорил о своей готовности присоединиться к переговорам в таком формате. Трамп же хочет провести эту встречу уже в пятницу, 22 августа, сообщают СМИ.

