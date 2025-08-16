Трамп полностью отказался от требования о перемирии на фронте, которое сам же навязывал Украине еще в начале своей каденции.

В Киеве не понимают, почему президент США вдруг отказался от собственных же намерений добиваться прекращения огня в Украине и принял предложение Владимира Путина заключать сразу полноценное мирное соглашение. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированный источник.

"Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня перед переговорами, и не имеет четкого представления о том, какие гарантии безопасности могут предоставить [Украине] партнеры из НАТО", - пишет издание.

По словам источника, во время встречи с Трампом, которая, вероятно, состоится в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский "обратится за разъяснениями" относительно нового предложения, которое Трамп озвучил после встречи с Путиным.

Трамп "переобулся" после разговора с Путиным

Как писал УНИАН, еще перед саммитом на Аляске еворопейские лидеры провели за Трампом телефонный разговор, в котором обозначили ключевые позиции, на которых стоит Киев и его европейские партнеры. Среди прочего было отмечено, что заключению долгосрочного мирного соглашения должен предшествовать режим прекращения огня на фронте.

Трамп с этим тезисом вроде бы согласился. Уже направляясь на Аляску, Трамп сообщил журналистам, что покинет встречу с Путиным досрочно, если не сможет с ним договориться. При этом он отметил, что надеется склонить Путина к прекращению огня в Украине, и что он будет разочарован, если этого не произойдет.

Однако после трехчасового общения с Путиным Трамп резко изменил мнение и начал рассказывать, что прекращение огня не нужно, а надо сразу договариваться об окончательном мире, как того требует Кремль.

