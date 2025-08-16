По словам нардепа, президенты США и РФ могут начать заставлять Украину принять мирный договор, который будет означать нашу капитуляцию.

Российский диктатор Владимир Путин требовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской областей как условие о прекращении войны со стороны РФ, однако он сказал Трампу, что заморозит остальную часть линии фронта, если его основные требования будут выполнены. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех человек, которые знакомы с этим вопросом.

"Это удар в спину", - отметил для FT высокопоставленный украинский чиновник, комментируя изменение позиции президента США.

Другой украинский чиновник подчеркнул:

"Он просто хочет быстрого соглашения".

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко одним словом подытожил результаты саммита Трампа и Путина для своей страны - "ужасные".

"Похоже, Трамп присоединился к Путину, и они оба могут начать заставлять нас принять мирный договор, что на самом деле означает капитуляцию Украины. Вся идея саммита, как нам объяснили Трамп и Рубио, заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. И если он отклонит это предложение, для него будут серьезные последствия. Путин отклонил это, предложив взамен прекращение огня как мирный договор, и мы не видим от Трампа никакой реакции, не говоря уже о серьезных последствиях", - отметил политик.

В свою очередь украинский депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе спросила, как "подпитка амбиций и целей [Путина]" может положить конец войне и отговорить российского диктатора от перегруппировки сил и новых вторжений в будущем.

"Как это может гарантировать, что не будет новых атак?", - подчеркнула она.

Встреча Путина и Трампа - что пишут западные СМИ

Ранее издание Associated Press писало, что после встречи на Аляске Трамп ушел от Путина с пустыми руками. По словам журналистов, несмотря на обещания "остановить войну в первый день", попытки Трампа закончились формальным "взаимопониманием", однако без реальных сдвигов.

В то же время аналитик CNN Клэр Себастьян отметила, что соглашение вместо прекращения огня играет на руку Путину. По ее словам, мирное соглашение также подразумевает решение разногласий по трудноразрешимым вопросам. К примеру, РФ хочет захватить весь Донбасс, тогда как Украина исключила передачу своих земель оккупантам.

Кроме того, в BBC заявляли, что безрезультатная встреча с Путиным нанесет удар по престижу Трампа. Также главный вопрос, который интересует журналистов, - решит ли Трамп ввести новые санкции против РФ, которыми он так долго угрожал.

