Истребитель F-16 Fighting Falcon, который производит американская компания Lockheed Martin используется в более чем 25 странах. Он является самым экспортируемым и широко используемым в мире истребителем.

Как пишет Wion, с 1978 года было построено более 4600 таких самолетов. Эксперты считают, что на их глобальную популярность влияют несколько факторов.

Доступная цена и эксплуатация

По данным источников в сфере обороны, стоимость F-16 составляет около 25-70 миллионов долларов. И это значительно меньше, чем стоимость более новых самолетов, таких как F-35.

При этом эксплуатация F-16 стоит от 8 000 до 27 000 долларов в час. Эта сумма значительно меньше, чем приходится тратить на двухмоторные или стелс-истребители, что помогает военно-воздушным силам эффективнее использовать бюджет.

Низкие затраты на обслуживание и запасные части

F-16 требует меньше людей и часов обслуживания, чтобы быть готовым к полету. Речь идет об около 16 часов обслуживания на час полета. Однако он все равно проще в обслуживании, чем другие высокотехнологичные самолеты.

"Стандартизированные детали и простая конструкция помогают снизить расходы. Многие страны имеют общую сеть обслуживания, поэтому запасные части и ремонт являются более быстрыми и дешевыми", – добавляют авторы.

Производительность и простота

Истребитель F-16 имеет мощный одномоторный двигатель. Также он оснащен современным радаром, маневренными системами управления полетом и имеет до 11 вооруженных станций. Это обеспечивает баланс между производительностью и надежностью самолета.

В то же время благодаря таким обновлениям, как радар AESA и новые дисплеи, он остается современным и готовым к бою.

Легкость модернизации

Самолеты F-16 легко модернизировать с помощью нового вооружения, радара и систем кабины пилота без необходимости покупать целый новый парк самолетов.

"Военно-воздушные силы могут установить более 180 единиц оружия и контейнеров, а конструкция самолета может прослужить 12 000 летных часов в течение 40 лет эксплуатации", – говорится в материале.

Широкое экспортное и производственное распространение

F-16 удовлетворяет многие потребности по всему миру. От стран-членов НАТО до государств Азии и Ближнего Востока. И спрос на них растет – в 2025 году было более 100 заказов.

"Благодаря проверенной боевой эффективности, простому управлению и доступности запасных частей по всему миру, F-16 позволяет воздушным силам быстро и недорого модернизироваться. Он имеет проверенную репутацию как в воздушных, так и в наземных миссиях", – констатирует Wion.

Какие страны имеют больше всего самолетов F-16

Ранее мы рассказывали о странах, которые имеют самый большой парк истребителей F-16. Возглавляют список Соединенные Штаты Америки – там насчитывается 875 активных машин.

Второе место занимает Турция с 238 самолетами, а на третьей строчке оказался Израиль, который имеет 223 таких истребителя.

Также в списке лидеров Египет, Южная Корея, Греция, Тайвань, ОАЭ, Пакистан и Сингапур. Всего эксплуатируется более 3100 F-16 по всему миру.

