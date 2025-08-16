Остается под вопросом, согласится ли Путин на эту встречу.

В понедельник Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а уже в пятницу он хотел бы провести трехстороннюю встречу еще и с участием Владимира Путина. Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным инсайдеров, о намерении провести трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора, состоявшегося сразу после саммита на Аляске.

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", - пишет Axios.

Перечисляя условия окончания войны, которые Путин якобы озвучил Трампу на Аляске, Axios констатирует, что Украина может отвергнуть предложение, что делает бесперспективной трехстороннюю встречу, даже если она состоится. Кроме того, издание отмечает, что Путин публично не давал обещаний относительно своего участия в трехсторонней встрече.

Трамп и Путин предлагают Зеленскому отдать Донбасс

Как писал УНИАН, во время встречи на Аляске Путин озвучил Трампу свои условия окончания войны. Они предусматривают переход всего Донбасса под контроль РФ, зато по остальным направлениям линия фронта будет заморожена; Украина получит гарантии безопасности, в том числе от США; а Россия в очередной раз пообещает не нападать снова.

По данным The New York Times, в телефонном разговоре Трамп сказал европейским лидерам, что он лично тоже поддерживает идею передачи Донбасса в обмен на окончание войны.

Однако известно, что Владимир Зеленский уже отверг такой вариант.

