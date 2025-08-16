Если Киев окончательно потеряет поддержку США, ситуация станет еще хуже.

После встречи на Аляске Дональд Трамп передал Украине и Европе требование Владимира Путина: отдать остальной Донбасс в обмен на мир и гарантии безопасности. Это "ужасное" предложение, но, возможно, это лучший вариант из тех, что доступны Киеву. Об этом говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph, которое до сих пор последовательно занимало проукраинскую позицию.

Британские журналисты признают, что подписание мирного соглашения на таких условиях после более трех лет ожесточенного сопротивления станет "национальной трагедией" для Украины и значительным вознаграждением для Путина, которое, вероятно, окупит все российские расходы на войну. Такой финал войны также будет "неудачей" для Запада, который не смог в достаточной степени поддержать Украину и теперь наблюдает, как европейские границы перекраиваются силой.

И вместе с тем журналисты The Telegraph считают, что сдача Донбасса в обмен на мир и послевоенные гарантии "вероятно, будет лучшей сделкой, которой можно достичь".

Они констатируют, что Украина не имеет сил изгнать россиян со своей территории, а Европа и США, хотя и имели все возможности значительно усилить украинскую оборону, этого так и не сделали.

Британские журналисты призывают взглянуть на такое соглашение и с оптимистической точки зрения: озвученные на Аляске условия несравненно лучше того, на что Путин надеялся, когда российские войска стояли на окраине Киева.

Авторы публикации отмечают, что способность Украины обороняться до сих пор в значительной степени зависит от "доброй воли Америки", которая продолжает предоставлять критически важные вооружения в то время, когда на словах очень проукраинская Европа не способна покрыть все украинские потребности в оружии.

The Telegraph также отмечает, что озвученные на Аляске условия не стоит воспринимать за чистую монету: это может быть лишь стартовая переговорная позиция, которую удастся смягчить во время предметных переговоров.

"Справедливым завершением войны должно было бы стать полное поражение Путина и отстранение его от власти в Москве. Но мы имеем дело с миром таким, каким он есть, а не таким, каким он должен быть. Эта сделка, какой бы ужасной она ни была, может быть наименее плохим вариантом, оставшимся для Украины и ее западных союзников", - резюмируют британские журналисты.

Саммит Трампа и Путина на Аляске: последние новости

Как писал УНИАН, во время переговоров на Аляске Путин предложил Трампу условия окончания войны, которые президент США затем пересказал европейским лидерам в телефонном разговоре. По многочисленным сообщениям источников западных СМИ, Путин требует передать России весь Донбасс и обязать Украину сделать русский язык официальным. Со своей стороны Путин согласится на замораживание остальной линии фронта и на послевоенные гарантии безопасности Украины.

По данным источников The New York Times, сам Трамп сказал европейским лидерам, что он тоже поддерживает идею обмена Донбасса на мир.

