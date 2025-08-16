Мирное соглашение, которое предлагает российский диктатор, является опасным для Украины.

Президент США Дональд Трамп принял позицию российского диктатора Владимира Путина относительно окончания войны в Украине. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко, передает CNN.

По словам политика, это объясняется заявлением Трампа о том, что лучший способ закончить войну в Украине - достичь "мирного соглашения", а не перемирия.

"К сожалению, Трамп принял позицию Путина, и это было требование Путина. По мнению Путина, мирное соглашение означает несколько опасных вещей - отказ Украины от вступления в НАТО, его абсурдные требования по денацификации и демилитаризации, русский язык и русскую церковь", - отметил Мережко.

Видео дня

В то же время советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко отметил, что если переговоры состоятся до заключения перемирия, это может создать "высокий риск шантажа для Украины".

"Наше видение - сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что если мы будем вести переговоры до прекращения огня, это создаст высокий риск шантажа для Украины", - подчеркнул он.

В CNN напомнили, что изменив свою позицию, Трамп после саммита на Аляске подчеркнул, что "мирное соглашение" является лучшим способом закончить войну, а не перемирие, на котором настаивают Украина и ее союзники. В то же время ранее он говорил журналистам, что не будет доволен, если Путин не согласится на перемирие во время встречи на Аляске.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске - последние новости

В то же время аналитик CNN Клэр Себастьян считает, что соглашение вместо прекращения огня на руку Путину. Перед переговорами с российским диктатором Трамп анонсировал, что будет требовать прекращения огня в Украине, однако по итогам встречи желаемого он не получил.

В то же время теперь президент США говорит о заключении мирного соглашения без перемирия, что противоречит требованию Украины, которая готова пойти на переговоры только тогда, когда на фронте перестанут стрелять.

В свою очередь в Bloomberg сообщили, что Трамп передал Зеленскому, что Путин хочет получить весь Донбасс. По словам президента США, теперь решение о территории остается за Украиной.

На такое требование отреагировали европейские лидеры, которые считают, что международные границы не должны меняться силой. Поэтому они в очередной раз подтвердили необходимость трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: