Трамп ушел от Путина с пустыми руками, - AP

Несмотря на "теплый прием" и большие обещания, Трамп не смог договориться с Путиным о прекращении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп завершил саммит с Владимиром Путиным на Аляске без всякого прорыва в вопросе прекращения войны России против Украины. Несмотря на обещания "остановить войну в первый день", семимесячные попытки Трампа завершились формальным "взаимопониманием", но без реальных сдвигов, пишет Associated Press.

Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где Путина встретили как почетного гостя - с красной дорожкой и воздушным шоу с истребителями B-2 и F-22. Такой прием вызвал беспокойство среди союзников США, особенно учитывая отсутствие на переговорах президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы до этого не дошли", - признал Трамп на совместном брифинге, который оба лидера покинули, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Видео дня

Путин взамен получил то, чего давно добивался - международную легитимацию, визит в США впервые за более чем 10 лет и возможность избежать новых санкций, которые готовил Вашингтон. Он похвалил Трампа за "понимание российских интересов" и заявил о "начале нового этапа сотрудничества".

Вместо давления на Москву, Трамп в интервью Fox News намекнул, что ответственность за поиск мира лежит и на Зеленском. Примечательно, что президента Украины вообще не пригласили к участию в переговорах.

Встреча проходила на фоне эскалации на фронте и прогресса российских войск, тогда как Киев продолжает бороться с нехваткой ресурсов и западного оружия. Путин настаивает на условиях, которые Запад и Украина считают неприемлемыми - в частности, прекращение поддержки ВСУ и отказ Украины от интеграции в НАТО.

Несмотря на обещания, договоренности о прекращении огня не достигнуты. Следующая встреча - возможно, уже в Москве.

Саммит на Аляске - это надо знать

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по Украине с Путиным не достигнуто. Зато российский диктатор одновременно повторил вымышленные тезисы для оправдания войны против Украины.

Также стало известно, что США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники, президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос на встрече с правителем России Владимиром Путиным в Анкоридже. Путин одобрил эту идею.

Вас также могут заинтересовать новости: