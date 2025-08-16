Apple представит минимум 7 новых устройств в следующем месяце – вот что нас ждет

Крупнейшее мероприятие Купертино в этом году сулит обновление семейства iPhone, Apple Watch и, возможно, AirPods.

Apple находится меньше чем в месяце от своего крупнейшего мероприятия в году, на котором мы ждем обновление линеек iPhone, Apple Watch и AirPods.

Портал 9to5Mac собрал все слухи и инсайды о грядущих новинках Apple. Судя по всему, в следующем месяца компания представит как минимум семь новых продуктов – и это не считая iPhone 17.

Линейка iPhone 17

Слухи указывают на то, что серия iPhone 17 станет серьезным обновлением, которое принесет большие изменения и добавит совершенно новую модель. Вот некоторые из основных особенностей каждой модели iPhone (2025):

iPhone 17: увеличенный до 6.3 дюйма дисплей с частотой обновления 120 Гц, фронтальная камера 24 МП, новый фиолетовый цвет – и многое другое.

iPhone 17 Air: рекордно тонкий дизайн с 6,6-дюймовым дисплеем, чипсетом A19 и одной камерой на задней панели.

iPhone 17 Pro: обновленный дизайн блока задней камеры, чипсет A19 Pro, фронтальная камера на 24 МП, телеобъектив на 48 МП.

iPhone 17 Pro Max: все функции iPhone 17 Pro, а также более толстая конструкция для увеличения времени автономной работы.

Apple Watch Series 11 и Ultra 3

Смарт-часы Apple получили довольно большое обновление в прошлом году с юбилейными Watch Series 10. В этом году Apple Watch Series 11 будут более скромным обновлением.

Более быстрый чипсет семейства S для повышения производительности и энергоэффективности.

Новый модем с поддержкой 5G для более быстрой передачи данных.

Тот же дизайн и размеры.

Apple также продолжает работу над функциями мониторинга артериального давления для Apple Watch, но неясно, будет ли эта фишка готова к запуску в этом году.

Также новые модели Apple Watch 2025 года будут включать обновленные версии Ultra 3 и SE 3-го поколения. Первые получат обнаружение давления, самый большой экран среди всех Apple Watch и автономные сообщения без iPhone. А самые доступные смарт-часы от Apple станут еще дешевле за счет перехода на пластик.

iOS 26, watchOS 26 и другие операционные системы

Apple подробно рассказала о новых функциях в iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26 в ходе конференции WWDC 2025 в июне. А на сентябрьской презентации станут известны дата релиза стабильных версий.

Другие новинки Apple

Ожидается, что все вышеупомянутые устройства будут анонсированы в сентябре. Также в разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2025 году.

AirPods Pro 3: "уши" оснастят новым фирменным чипсетом H3, улучшенным шумоподавлением и расширенными функциями для здоровья.

AirTag 2: смарт-метка вышла еще весной 2021 года и с тех пор ни разу так и не обновлялась. Главным нововведением в новом поколении станет увеличенный диапазон поиска.

Новый Apple TV 4K: более быстрый процессор, собственный чип Wi-Fi и Bluetooth от Apple.

HomePod mini 2: чип от десятого поколения Apple Watch, поддержка Wi-Fi 6E.

M5 Apple Vision Pro: тот же шлем смешанной реальности, но с новым железом

В разработке также находятся новые MacBook на базе M5, однако ранее стало известно, что компания перенесла их на начало 2026 года.

Презентация iPhone 17 и других "яблочных" новинок ожидается в сентябре. По свежей информации TechRadar, 9 числа. В продаже они появятся 19 числа.

