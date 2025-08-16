Семья собралась вместе на праздновании дня рождения бабушки.

Известный украинский ресторатор Миша Кацурин поделился трогательным моментом с поклонниками. Сегодня, 16 августа, его родная бабушка празднует свое 86-летие. По этому случаю семья Кацуриных собралась вместе за праздничным обедом.

В своем блоге в Instagram Михаил показал, как он поздравлял родного человека. Из stories ресторатора можно понять, что день рождения отпраздновали в одном из столичных заведений итальянской кухни. Миша тепло поздравил бабушку большим букетом гортензий.

Также в честь праздника Кацурин опубликовал новое семейное фото. На кадре можно заметить как самого Мишу, так и его близких: жену Надю, маму Ольгу, сына Ивана и конечно саму именинницу.

"Бабуле 86", - лаконично подписал эту фотографию Михаил.

В свою очередь Надя Дорофеева в своих соцсетях выложила короткое видео с празднования, на котором видно, как имениннице выносят десерт со свечой, а приглашенные гости поют песню.

"У бабули Миши сегодня День рождения", - написала певица.

Напомним, что недавно Миша Кацурин оказался в центре громкого скандала. Открытие его нового ресторана во Львове обернулось вспышкой массового отравления. Десятки посетителей оказались в больнице, в том числе и сам владелец. Специалисты уже провели инспекцию и выписали заведению штраф.

