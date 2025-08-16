Супруги общались за полчаса до трагедии.

Вдова актера и военного Юрия Филипенко, блогерка и ведущая Екатерина Мотрич впервые откровенно рассказала, как переживает потерю мужа на фронте, а также раскрыла новые подробности его гибели.

"Это была первая встреча со смертью и потерей", - отметила Екатерина Мотрич в интервью Алине Доротюк.

Как оказалось, последний разговор Кати и Юры состоялся буквально за полчаса до его смерти. По словам блогерки, ее муж вместе с побратимами как раз выезжал с позиций, но, к сожалению, попал под российский обстрел.

"Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: "Хух, напиши", - вспомнила последнюю переписку с мужем Екатерина.

О гибели любимого Мотрич узнала от работников ТЦК. Позже с печальным известием к ней приехали капеллан и медработница.

Девушка призналась, что тяжело переживает эту потерю и даже думала покончить с жизнью. Однако, рядом с ней всегда были и остаются близкие люди, за что Екатерина им очень благодарна.

"Это единственный фактор, который сдержал меня от "выхода в окно". Мои друзья были рядом, мои подруги близкие были рядом - они до сих пор остаются возле меня рядом... Моя семья была рядом и очень много людей...", - добавила Екатерина Мотрич.

Напомним, что Юрий Филипенко погиб на фронте 14 июня. В последний путь актера и военнослужащего провели в Киеве. Церемония прощания состоялась в зале Театра на Подоле, где актер провел большую часть своей творческой карьеры.

