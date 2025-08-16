По информации издания, разговор между президентами Украины и США после встречи с Путиным был "нелегким".

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как пишет Axios, президенты, возможно, будут иметь "сложную" встречу в Белом доме после обеда.

Известно, что Зеленский и Трамп заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО. По информации источника издания, разговор, который длился более полтора часа, "был нелегким".

В Axios рассказали, что Трамп звонил Зеленскому с борта самолета Air Force One, возвращаясь в Вашингтон с Аляски. В разговоре также участвовали госсекретарь Марко Рубио и посланник Белого дома Стив Уиткофф, которые присутствовали на встрече Трампа и Путина.

Политики разговаривали с Зеленским в течение часа, а после этого к разговору присоединились лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии.

По информации источника, Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия, а планирует достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении войны.

"Трамп сказал во время телефонного разговора, что, по его мнению, быстрое мирное соглашение лучше перемирия", - добавил источник.

Поэтому такая позиция противоречит подходу, который Трамп изначально поддерживал. В то же время Зеленский отмечал, что перед переговорами сначала должно состояться перемирие.

Кроме того, президент США сказал украинскому лидеру, что Путин заверил его, что РФ достигла значительного прогресса на передовой, поэтому, если он захочет, то сможет захватить всю Донецкую область и другие регионы, где ведутся боевые действия.

Однако, как сообщил источник, Зеленский сказал Трампу, что Путин неправильно представляет ситуацию на фронте.

"Сложилось впечатление, что в обмен на территорию Путин готов закончить войну и обязаться не пытаться оккупировать другие районы Украины и не нападать на другие страны", - добавил источник.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - что известно

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели саммит на Аляске. Как написали в издании The Times, эта встреча завершилась неудачей. В частности стороны не договорились ни о прекращении огня в Украине, ни о месте проведения следующего саммита.

Также эксперты считают, что Трамп избежал прямых уступок Москве, оставив пространство для дальнейшего маневра. Кроме того, несмотря на желание Трампа предстать миротворцем, результаты саммита показали слабость американской стратегии.

"Это была антикульминация в Анкоридже. Большие ожидания закончились отсутствием договоренностей", - подчеркнул один из эспертов.

В свою очередь корреспондент The New York Times считает, что неудача переговоров между Трампом и Путиным стала определенным облегчением для Украины. Это объясняется тем, что самым большим страхом Украины и Европы было то, что Трамп уступит территориальным требованиям Путина, однако президент США вылетел из Аляски раньше, чем планировалось.

