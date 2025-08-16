Марк Джейкобс вывел на подиум модели с такой укладкой в своей новой коллекции.

Сезон модных прогнозов на осень 2025 стартовал, и уже ясно, что среди актуальных укладок особое место займут прерафаэлитовские волны, пишет журнал Parade.

На самом деле, этот стиль сложно назвать новым: "маркизные волны" появились ещё в 80-е годы прошлого века, а плавные волны прерафаэлитов можно встретить на полотнах художников XIX века. Современный вариант образа - это длинные и ухоженные волосы с мягкой, равномерной текстурой. Если в XIX веке особенно ценились рыжие локоны, то сегодня актуален любой естественный оттенок.

Стоит отметить, что прерафаэлитовские волны не раз мелькали на модных событиях последних лет. Так, на Met Gala 2022 ими блистали Блейк Лайвли, Хёён Чжон, Кайя Гербер, Оливия Родриго и Денее Бентон.

Конечно, длинные, густые волосы без челки подойдут далеко не всем, но если у вас именно такие - это повод подчеркнуть их красоту. К примеру, Марк Джейкобс вывел на подиум модели с такой укладкой в своей коллекции ready-to-wear осень-2025.

Модные тренды на осень 2025: как повторить "маркизные волны"

Создать прерафаэлитовские волны можно разными методами. Один из самых простых: заплести слегка влажные волосы в косы, дать им высохнуть естественно или подсушить феном, а затем расплести и аккуратно взбить руками. Именно так, скорее всего, делали бы "музы" прерафаэлитов, только без современных гаджетов.

Звездный стилист Брэдли Лик рекомендует начинать с увлажняющего шампуня и кондиционера, затем использовать спрей для лёгкого расчесывания и нанести крем против пушения (важно, чтобы он был легкой текстуры). Если свои волосы не формируют естественные волны, выручит плойка - классическая или для создания крупных локонов.

