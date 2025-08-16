Президент Франции подчеркнул, что надо и дальше поддерживать Украину и давить на Россию.

Надо учесть все уроки за последние 30 лет, особенно устоявшуюся тенденцию пренебрежения Россией к взятым ею обязательствам.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в сети X после встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Необходимо учесть все уроки за последние 30 лет, особенно устойчивую тенденцию России не придерживаться ее собственных обязательств", - подчеркнул Макрон.

Он заверил, что вместе с Трампом и Зеленским будет продолжаться "отстаивание наших интересов в духе единства и соответствия".

В частности, по словам Макрона, есть единодушие в том, чтобы продолжать поддерживать Украину и сохранять давление на РФ до тех пор, пока будет продолжаться ее агрессивная война, и пока не будет установлен прочный и долговременный мир с уважением прав Украины. При этом, как отметил президент Франции, любой длительный мир должен быть подкреплен непоколебимыми гарантиями безопасности.

В связи с этим Макрон приветствовал готовность США внести вклад. "Мы будем работать над этим с ними и всеми нашими партнерами в рамках Коалиции желающих, с которой мы снова вскоре встретимся, чтобы добиться конкретного прогресса", - заявил президент Франции.

Зеленский поедет в США

Зеленский 18 августа собрался встретиться в Вашингтоне с Трампом, чтобы обсудить его саммит с Путиным.

9 августа, накануне встречи Трампа с Путиным, Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев и Европы. Он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы.

