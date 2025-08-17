Три фермера раскрыли секретные способы выбрать самую вкусную дыню

Как точно выбрать сладкую и спелую дыню в магазине или на базаре.

Чтобы выбрать сладкую сочную дыню надо ориентироваться на свой нос и внимательно рассмотреть покупку. Об этом фермеры рассказали корреспонденту издания Allrecipes.

Издание общалось с тремя фермерами - Джоном Джинджеричем из американского штата Теннесси, Коем Хэнкоком и Хантером Слейдом из штата Джорджия.

Они рассказали, что проще всего при выборе дыни ориентироваться на запах - дыня должна быть ароматной. Принюхиваться надо со стороны, противоположной от плодоножки - именно там был цветок. Спелая дыня будет иметь сладкий, фруктовый, цветочный и легкий мускусный аромат. Выбирать надо самую сладкую, она и будет наиболее сочной и вкусной.

Видео дня

Также лучше брать дыню, у которой полностью отсохла плодоножка. Это значит, что дыню не срезали слишком рано и она еще немного созрела во время транспортировки. Обратите внимание, как распределены трещины на кожуре. У спелого плода рисунок будет равномерным, а линии будут светло-коричневыми и грубыми. Зеленые линии означают, что дыня недозрела.

Кроме того, дыня должна казаться тяжелой, как для своего размера. Это означает, что в ней много сока. Также можно постучать по кожуре, звук должен быть глубоким, крепким и резонансным. Недозрелые или перезрелые дыни часто звучат более высоко, полно и пусто.

Точно не надо покупать дыни с мягкими пятнами, зеленой кожурой (если это не признак сорта), остатками плодоножки, неприятным запахом.

Как хранить арбузы

Напомним, что арбузы до потребления стоит хранить целыми. А когда вы его разрезали, то надо сразу накрыть срез пленкой и поставить в холодильник. Ведь из-за большого содержания воды арбузы легко и быстро портятся.

Вас также могут заинтересовать новости: