Трехсторонняя встреча между лидерами Соединенных Штатов Америки, Украины и России может стать прорывом и привести к окончанию войны. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Конечно, не окончание войны любой ценой. У нас есть свои красные линии – то, на что мы не пойдем. Такие вопросы, как, например, потеря суверенитета. Мы видим различные заявления со стороны Российской Федерации о том, что они хотят и могут. Но мы имеем за своей спиной европейцев – у нас с ними единая позиция", – сказал он в эфире телеканала "Мы-Украина".

Чернев отметил, что очень важным является тот факт, что Трамп имел телефонные разговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Трамп приглашает европейских лидеров в Белый дом.

"Это также важно, что на нашей стороне будет Европа. Я думаю, что здесь это усиливает наши позиции. А дальше будем смотреть уже по результатам этой встречи, до чего мы можем в принципе договориться", – продолжил нардеп.

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО также добавил, что для российского диктатора Путина перемирие и заморозка войны по линии фронта не является выгодной. Глава Кремля пытается "выторговать" как можно больше. Но сегодня кажется, что под давлением Путин готов на какие-то уступки, на завершение войны, говорит Чернев.

"Хотя, честно говоря, я бы не доверял Путину. И я думаю, это абсолютно четко понимает руководство нашей страны. Очень хотелось бы, чтобы это понимали наши европейские и американские партнеры, что любые заверения Путина о том, что он теперь точно завершит войну и больше ее не начнет, не будут стоить ничего, если мы не будем иметь гарантий безопасности. Таких, которые будут сдерживать Путина от будущих агрессивных действий в отношении Украины", – пояснил депутат.

По словам Чернева, российский правитель пытается получить максимум из того, что он может. Но пока что это все равно переговорная позиция.

"Он выразил свою переговорную позицию. Мы имеем свою переговорную позицию. В трехсторонней встрече думаю, что там, где можно будет найти компромисс, он будет найден. Там, где нельзя найти – никто интересов страны сдавать не будет", – резюмировал Егор Чернев.

Война в Украине: трехсторонние переговоры

15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Длилась она несколько часов. По итогам встречи оба лидера выступили перед прессой с заявлениями. Трамп сказал, что соглашения по войне в Украине достичь не удалось, однако есть прогресс.

Еще до этой встречи сообщалось, что Белый дом начал организацию трехстороннего формата с участием не только Трампа и российского диктатора, но и президента Украины Владимира Зеленского.

16 августа издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести такую встречу уже в пятницу, 22 числа. При этом авторы отметили, что Путин публично не давал обещаний относительно своего участия в трехсторонней встрече.

