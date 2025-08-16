Путин хочет, чтобы безопасность Украины гарантировал один из союзников России.

Одним из немногих положительно оцененных последствий саммита на Аляске стало якобы согласие и Трампа, и Путина на то, что Украина должна получить гарантии безопасности после войны. Но в Кремле, похоже, смотрят на этот вопрос совсем не так, как на Западе, пишет Axios.

По данным информированных источников, с которыми пообщались журналисты, в разговоре с Трампом Путин якобы выразил готовность обсудить вопрос послевоенных гарантий безопасности для Украины. Однако при этом российский диктатор упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

В Axios предполагают, что упоминание о Китае может означать категорическое несогласие Кремля на размещение в Украине войск из стран, которые входят в состав НАТО.

По словам неназванного украинского чиновника, Киев подбодрило то, что Трамп тоже поддержал идею гарантий безопасности для Украины. Однако пока что этот вопрос не обсуждался детально. Вероятно, этой теме уделят больше времени во время визита Владимира Зеленского в Белый дом в понедельник.

Встреча Трампа и Путина: последние новости

Как писал УНИАН, во время встречи на Аляске Путин изложил Трампу российские условия окончания войны. В частности Москва требует передать под ее контроль полностью Донецкую область. В свою очередь агрессор откажется от наступательных действий на других участках фронта и гарантирует, что не нападет снова.

По данным источников издания The New York Times, в телефонном разговоре с европейскими лидерами, состоявшемся позже, Трамп высказался в поддержку такой идеи.

Затем стало известно, что Владимир Зеленский, который тоже участвовал в разговоре, отказался сдавать россиянам Донбасс без боя.

