Также он хочет, чтобы РПЦ могла снова свободно работать в Украине.

Россия требует гарантий, что после войны русский язык станет официальным в Украине, а Русская православная церковь сможет свободно работать на украинской территории. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Источники в частности пересказывают содержание телефонного разговора, который президент США Дональд Трамп провел с украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами после встречи с Владимиром Путиным на Аляске.

Так, по словам Трампа, которые в свою очередь пересказывают собеседники NYT, Путин требует передать России весь Донбасс. В обмен на это Путин согласится прекратить боевые действия на остальных украинских территориях, заморозив текущую линию фронта. Также Путин даст письменное обещание больше не нападать на Украину или любую другую европейскую страну.

Также Путин якобы согласился, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности после войны, но обязательно - чтобы не в рамках НАТО.

По словам собеседников NYT, Путин также попросил гарантий того, что русский язык получит официальный статус в Украине, и что Русская православная церковь сможет безопасно работать на подконтрольной Украине территории.

Также сообщается, что несмотря на надежду Трампа провести трехстороннюю встречу лидеров США, Украины и России, Путин продолжает отказываться от нее, потому что считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом искусственной страны.

Как писал УНИАН, во время разговора с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что поддерживает требование Путина передать под контроль РФ всю территорию Донбасса. По его мнению, это позволит быстро закончить войну.

Также мы писали, что западная пресса в целом весьма негативно оценила встречу Трампа с Путиным. Обозреватели отмечают, что Путин в очередной раз получил отсрочку в новых санкциях США, не пойдя ни на какие уступки в ответ.

