Недавно шоумен попал в ДТП в Латвии.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин показал новые фото со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой. В своем Instagram он опубликовал целую подборку снимков, чем вызвал волну внимания и теплых откликов.

"Какая фотка, дорогие подписчики, вам понравилась больше?" - спросил он в подписи.

На большинстве фотографий запечатлен он сам в разных образах, а на некоторых - Алла Борисовна. Последние, судя по реакциям, больше всего пришлись по душе подписчикам. В комментариях они не скупились на комплименты:

"Не так часто сейчас приходится видеть любимую Аллу Борисовну", "А вы, Максим, красавчик, какого поискать! И чертовски фотогеничен. Браво, дорогой", "На всех красавчик просто! А с Аллой Борисовной красоты в два раза больше", "Алла Борисовна, как всегда, выше всяческих похвал - просто цветок", "Все фото классные, но больше нравится, где вы с Аллой не мероприятии", "Все фото прекрасны, но самые прекрасные с Аллой Борисовной. Вы самые лучшие и самые любимые", "Максим, вам идет любой образ! И Алла не перестает удивлять. Рада видеть всех вас", "Хороший! Все фотки классные. Прекрасные вы с Аллой".

Напомним, недавно стало известно, что Максима Галкина сбила машина в Латвии.

