'Это ни о чем': депутат про гарантии безопасности Украине по аналогу '5 статьи НАТО'

По мнению Бужанского, проще и безопаснее признать, что никаких гарантий не существует в принципе, и рассчитывать только на себя.

Гарантии безопасности Украине, аналогичные 5 статье НАТО, не дадут Украине реальной защиты, а будут похожи на "Будапештский меморандум-2".

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал Максим Бужанский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

"5-я статья Устава НАТО, аналог которой начали обсуждать в качестве гарантий Украине, - это о том, что в случае нападения на страну Альянса остальные страны обязаны оказать ей помощь. Военную, политическую, экономическую и т. д. Но каждая страна сама решает, какую именно", - написал он.

Бужанский добавил, что помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство из числа членов Альянса самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является "восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона".

"Это ни о чем, Будапештский меморандум-2. Проще и безопаснее признать, что никаких гарантий не существует в принципе, и рассчитывать только на себя, а любая помощь - дополнительный бонус", - отметил парламентарий.

Больше о предложении США

Ранее УНИАН от собственных источников стало известно, что Соединенные Штаты Америки предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией.

Собеседник агентства отметил, что президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос на встрече с правителем России Владимиром Путиным в Анкоридже.

С американской стороны было озвучено предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно вероятных гарантий безопасности, которые может поддержать Вашингтон.

По словам источника, одной из таких гарантий могут стать обязательства, похожие на "5 статью договора о НАТО", но эта гарантия не будет предоставляться непосредственно от НАТО.

Как утверждает источник, похожая по содержанию на "5 статью НАТО" гарантия, но без вовлеченности Альянса, якобы была "согласована с Путиным".

