Диетолог назвала список овощей, которые не нужно варить, тушить и жарить.

Овощи едят абсолютно все - даже люди, которые не любят брокколи, обязательно употребляют картошку или морковку. И несмотря на то что большинство овощей мы, все-таки, привыкли подвергать термической обработке, некоторые из них готовить не нужно. Узнайте, какой овощ самый полезный для употребления в сыром виде.

Какой овощ можно есть сырым - список

По данным Американской кардиологической ассоциации, регулярное употребление сырых овощей может предотвратить риск хронических заболеваний и помочь избежать проблем с сердцем. Еще один приятный бонус - сырые овощи не отнимут много времени в процессе готовки как раз потому, что готовить их не нужно.

Чеснок

Стейси Вудсон, магистр наук, сертифицированный и лицензированный диетолог говорит, что если постоянно есть сырой чеснок, то можно быстро нормализовать уровень холестерина, стабилизировать уровень сахара в крови и артериальное давление. По словам диетолога, раздавливать или измельчать его нельзя - нужно именно откусывать или есть нарезанные кусочки.

Брокколи

Если какие овощи можно есть только сырыми, то это брокколи. Такой вариант употребления гораздо лучше и полезнее. Зеленый овощ уверенно занимает первое место в рейтинге продуктов, которые помогают с профилактикой заболеваний. Если вы будете постоянно есть брокколи, то забудете о проблемах с костями, кишечником и сердцем.

Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук и сертифицированный диетолог говорит, что во время термической обработки брокколи теряет значительную часть своих полезных свойств, хоть и не все, но зачем себя ущемлять, если можно этого не делать.

Свекла

Джулиана Крими, диетолог и магистр наук утверждает, что свеклу можно и нужно есть сырой. Беталаины, которые содержатся в сыром овоще, разрушаются при нагревании, но именно они помогают остановить воспалительные процессы в организме. Нитраты в составе свеклы снижают артериальное давление, что очень важно для людей, которые буквально живут с тонометром под подушкой.

Капуста кале

Еще один крестоцветный овощ, который необходимо есть, не подвергая термической обработке. В неделю нужно съедать как минимум полторы порции капусты, чтобы избежать проблем с поджелудочной железой. Диетологи советуют размягчать овощ салатной заправкой, если для вас он слишком жесткий на вкус.

Болгарский перец

По данным Министерства сельского хозяйства США, один перец содержит в 2 раза больше витамина С, чем один апельсин, а также на 20% от суточной нормы фолиевой кислоты. Это значит, что овощ обязательно нужно употреблять именно в сыром виде, потому что в момент приготовления концентрация полезных веществ снижается.

