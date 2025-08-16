На Аляске Путин таки успел рассказать Трампу о "причиних украинского кризиса".

Встреча на Аляске приблизила "нужные" России решения касательно войны в Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на совещании с топ-чиновниками.

По его словам, визит на Аляску был "весьма полезным", поскольку удалось обсудить практически все направления взаимодействия между РФ и США, но в первую очередь — вопрос "разрешения украинского кризиса на справедливой основе".

"У нас была возможность поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. И устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", – заявил Путин.

Российский диктатор заявил, что Россия уважает стремление США добиться скорейшего прекращения боевых действий: якобы Москва хочет того же самого.

"Разговор был очень откровенным, содержательным. На мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", – резюмировал российский диктатор.

Встреча Трампа с Путиным: последние новости

Как писал УНИАН, на Аляске Путин изложил Трампу свои требования касательно условий окончания войны в Украине. В частности он требует отдать России весь Донбасс, а также сделать русский язык официальным в Украине.

По информации журналистов, в ходе последовавшего телефонного разговора между Трампом и европейскими лидерами, среди которых был и Зеленский, президент США заявил, что он поддерживает идею передачи Донбасса под контроль РФ ради прекращения войны.

