Встреча на Аляске приблизила "нужные" России решения касательно войны в Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на совещании с топ-чиновниками.
По его словам, визит на Аляску был "весьма полезным", поскольку удалось обсудить практически все направления взаимодействия между РФ и США, но в первую очередь — вопрос "разрешения украинского кризиса на справедливой основе".
"У нас была возможность поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. И устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", – заявил Путин.
Российский диктатор заявил, что Россия уважает стремление США добиться скорейшего прекращения боевых действий: якобы Москва хочет того же самого.
"Разговор был очень откровенным, содержательным. На мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", – резюмировал российский диктатор.
Встреча Трампа с Путиным: последние новости
Как писал УНИАН, на Аляске Путин изложил Трампу свои требования касательно условий окончания войны в Украине. В частности он требует отдать России весь Донбасс, а также сделать русский язык официальным в Украине.
По информации журналистов, в ходе последовавшего телефонного разговора между Трампом и европейскими лидерами, среди которых был и Зеленский, президент США заявил, что он поддерживает идею передачи Донбасса под контроль РФ ради прекращения войны.