Украина надеется включить в действие "зернового соглашения" еще порт в Николаеве.

В Стамбуле договорились о продолжении работы "зерновой сделки" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, гарантами выполнения "зерновой инициативы" остались ООН и Турция.

Кроме того, сообщил Кубраков, Украина официально обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год и привлечь к ней порт Николаев."Ожидаем их ответ", - уточнил министр.

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Кубраков отметил важность обеспечения эффективной работы совместного координационного Центра, поэтому украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.

"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", – отметил министр.

Экспорт украинского зерна

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создании безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается до выполнения обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

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