Премьер Словакии откровенно радуется тому, что Запад больше не един.

Мирное соглашение по итогам войны в Украине должно включать гарантии безопасности для России. Такое заявление сделал в своем Фейсбук премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В видеообращении политик высоко оценил переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в общих чертах повторив ключевые тезисы российской пропаганды.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить одинаково о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", - заявил словацкий премьер.

Видео дня

Фицо также порадовался тому, что страны Запада больше не имеют единой общей позиции по войне в Украине.

"Саммит на Аляске выполнил несколько задач. Впервые он отбросил черно-белый взгляд на военный конфликт в Украине. Встреча стерла единую обязательную позицию по войне, которую так решительно продвигала администрация Байдена и которую до сих пор продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе", - подчеркнул он.

По словам Фицо, саммит "стал зеркалом для тех европейских лидеров, которые хотят нового железного занавеса между Европой и Россией". При этом он подчеркнул, что санкции против российского руководства не помогут остановить войну.

Встреча Трампа и Путина: последние новости

Как писал УНИАН, Путин вроде бы согласился на то, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности по итогам войны. Однако он не хочет, чтобы гарантами выступали страны-члены НАТО. Вместо этого Путин предлагает Китай в качестве надежного гаранта безопасности для Украины.

Также мы рассказывали, что среди требований к Украине, которые Путин пытался навязать Трампу, были "гарантии", что Украина сделает русский язык официальным и позволит свободно работать Русской православной церкви.

Вас также могут заинтересовать новости: