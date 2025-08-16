Ведущий футуролог Google Рэй Курцвейл считает, что конец старения может наступить гораздо раньше, чем ожидалось. Опираясь на десятилетия точных технологических прогнозов, он утверждает, что люди смогут достигнуть бемертия уже через 5 лет, к 2030 году, пишет indiandefencereview.com.
Курцвейл не новичок в долгосрочном прогнозировании, и делает это уже более 30 лет. Согласно самооценке 2010 года, он утверждал, что 115 из 147 его прогнозов, сделанных в 1990 году, были "полностью верными", и только 3 оказались полностью неверными. В частности, он предсказывал появление интернета, доминирование беспроводных устройств и даже развитие помощников на базе искусственного интеллекта.
Как достичь "скорости убегания" в медицине
В основе прогноза Курцвейла на 2030 год лежит концепция, известная как "скорость убегания" долголетия — точка, при которой медицинский прогресс добавляет более года ожидаемой продолжительности жизни каждый год, фактически опережая процесс старения.
Он считает, что это достижимо в течение пяти лет благодаря конвергенции трёх быстро развивающихся технологий:
Искусственный интеллект: Курцвейл утверждает, что по мере того, как системы ИИ становятся всё более совершенными, они смогут диагностировать заболевания быстрее и точнее, чем врачи-люди, разрабатывать персонализированные методы лечения и даже моделировать геном человека, чтобы выявлять и исправлять генетические дефекты.
Нанотехнологии: По словам Курцвейла, наноботы в конечном итоге будут патрулировать кровеносную систему человека, восстанавливая клетки, атакуя патогены и даже обращая вспять повреждения тканей на молекулярном уровне. Хотя в настоящее время эти технологии находятся на ранней стадии разработки, исследователи уже использовали наночастицы для доставки лекарств к опухолям головного мозга, продемонстрировав реалистичность базового принципа.
Биотехнология и редактирование генов: Курцвейл полагает, что вскоре эти технологии будут использоваться не только для лечения старения, но и для его остановки или обращения вспять.
Вместе эти инструменты могут открыть мир, где смерть перестанет быть биологической неизбежностью, а станет возможным вариантом.
Ранее биогеронтолог предположил, что люди смогут жить гораздо дольше, чем сейчас — возможно, 1000 лет или больше, если избавиться от одного генетического фактора.