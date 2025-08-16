Ранее он предсказывал появление интернета, доминирование беспроводных устройств и даже развитие помощников на базе искусственного интеллекта.

Ведущий футуролог Google Рэй Курцвейл считает, что конец старения может наступить гораздо раньше, чем ожидалось. Опираясь на десятилетия точных технологических прогнозов, он утверждает, что люди смогут достигнуть бемертия уже через 5 лет, к 2030 году, пишет indiandefencereview.com.

Курцвейл не новичок в долгосрочном прогнозировании, и делает это уже более 30 лет. Согласно самооценке 2010 года, он утверждал, что 115 из 147 его прогнозов, сделанных в 1990 году, были "полностью верными", и только 3 оказались полностью неверными. В частности, он предсказывал появление интернета, доминирование беспроводных устройств и даже развитие помощников на базе искусственного интеллекта.

Как достичь "скорости убегания" в медицине

В основе прогноза Курцвейла на 2030 год лежит концепция, известная как "скорость убегания" долголетия — точка, при которой медицинский прогресс добавляет более года ожидаемой продолжительности жизни каждый год, фактически опережая процесс старения.

Он считает, что это достижимо в течение пяти лет благодаря конвергенции трёх быстро развивающихся технологий:

Искусственный интеллект: Курцвейл утверждает, что по мере того, как системы ИИ становятся всё более совершенными, они смогут диагностировать заболевания быстрее и точнее, чем врачи-люди, разрабатывать персонализированные методы лечения и даже моделировать геном человека, чтобы выявлять и исправлять генетические дефекты.

Нанотехнологии: По словам Курцвейла, наноботы в конечном итоге будут патрулировать кровеносную систему человека, восстанавливая клетки, атакуя патогены и даже обращая вспять повреждения тканей на молекулярном уровне. Хотя в настоящее время эти технологии находятся на ранней стадии разработки, исследователи уже использовали наночастицы для доставки лекарств к опухолям головного мозга, продемонстрировав реалистичность базового принципа.

Биотехнология и редактирование генов: Курцвейл полагает, что вскоре эти технологии будут использоваться не только для лечения старения, но и для его остановки или обращения вспять.

Вместе эти инструменты могут открыть мир, где смерть перестанет быть биологической неизбежностью, а станет возможным вариантом.

Ранее биогеронтолог предположил, что люди смогут жить гораздо дольше, чем сейчас — возможно, 1000 лет или больше, если избавиться от одного генетического фактора.

