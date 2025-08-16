Британия приветствовала открытость США к гарантиям безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это прогрессом, который в конце концов поможет остановить Россию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как и президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовал "открытость" Соединенных Штатов относительно предоставления Украине гарантий безопасности в рамках любого будущего мирного соглашения. Такую оценку он высказал после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами во время полета Трампа с Аляски в США, пишет CNN.

"Я приветствую открытость Соединенных Штатов, а также Европы, о предоставлении Украине надежных гарантий безопасности в рамках любого соглашения. Это важный прогресс, который будет иметь решающее значение для сдерживания Путина от новых агрессивных действий", - заявил Стармер в своем заявлении.

Британский лидер также отметил, что "лидерство" президента США Дональда Трампа заслуживает похвалы. "Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к окончанию незаконной войны России в Украине", - сказал он.

Видео дня

Однако он подчеркнул, что любые дальнейшие переговоры с Россией должны происходить с участием президента Украины Зеленского.

Больше оценок об итогах встречи на Аляске

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон также приветствовал готовность США к сотрудничеству. Он отметил в сети Х, что в рамках Коалиции желающих будет продолжаться работа для достижения конкретного прогресса.

Добавим, что по данным источников УНИАН, Трамп и Путин обсуждали в Анкоридже гарантии безопасности для Украины по аналогу 5 статьи НАТО. Эту позицию США Трамп озвучил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако, в Украине неодобрительно оценили такое предложение. Депутат Макс Бужанский сказал, что в таком случае Украине придется рассчитывать исключительно на себя.

