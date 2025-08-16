За время пока сделка будет согласована Кремль может провести осеннее наступление в Украине.

Перед переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп заявл, что "будет недоволен", если Путин не согласится на прекращение огня в Украине, но потом его позиция резко поменялась.

Об этом в своем анализе встречи пишет аналитик CNN Клэр Себастьян. "Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец войне РФ против Украины - это заключение мирного соглашения, а не просто соглашения о прекращении огня, которое часто не выполняется", - пересказала новую позицию Трампа аналитик.

Однако, как отметила аналитик, что то, что может показаться лишь небольшой частью огромной головоломки под названием как положить конец войне, имеет для Украины экзистенциальное значение.

Видео дня

В частности, Себастьян пояснила, что перед переговорами главы Белого дома с Путиным, Украина и ее европейские союзники целую неделю пытались убедить Трампа в необходимости именно прекращения огня, предупреждая, что Кремль может использовать переговоры для продолжения своего наступления.

"Украина предупреждала, что Россия накапливает войска, готовясь к новым наступлениям осенью", - отметила аналитик.

Себастьян объяснила, что мирное соглашение также подразумевает разрешение разногласий по трудноразрешимым вопросам. Например, Россия стремится захватить весь Донбасс, в то время как Украина исключила передачу своих земель оккупантам.

Переговоры Путина и Трампа

Идя на переговоры с российским диктатором Трамп анонсировал, что будет требовать прекращеня огня в Украине. Но по итогам встречи желаемого он не получил.

Теперь же Трамп заговорил о заключении мирного соглашения без этапа прекращения огня. Это прямо противоречит требованию Киева, который готов пойти на переговоры только, когда пушки замолчат.

К тому же, Зеленский твердо заявлял впреддверии встречи Трампа с Путиным, что украинские земли россиянам не отдаст.

Вас также могут заинтересовать новости: