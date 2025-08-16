Перед переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп заявл, что "будет недоволен", если Путин не согласится на прекращение огня в Украине, но потом его позиция резко поменялась.
Об этом в своем анализе встречи пишет аналитик CNN Клэр Себастьян. "Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец войне РФ против Украины - это заключение мирного соглашения, а не просто соглашения о прекращении огня, которое часто не выполняется", - пересказала новую позицию Трампа аналитик.
Однако, как отметила аналитик, что то, что может показаться лишь небольшой частью огромной головоломки под названием как положить конец войне, имеет для Украины экзистенциальное значение.
В частности, Себастьян пояснила, что перед переговорами главы Белого дома с Путиным, Украина и ее европейские союзники целую неделю пытались убедить Трампа в необходимости именно прекращения огня, предупреждая, что Кремль может использовать переговоры для продолжения своего наступления.
"Украина предупреждала, что Россия накапливает войска, готовясь к новым наступлениям осенью", - отметила аналитик.
Себастьян объяснила, что мирное соглашение также подразумевает разрешение разногласий по трудноразрешимым вопросам. Например, Россия стремится захватить весь Донбасс, в то время как Украина исключила передачу своих земель оккупантам.
Переговоры Путина и Трампа
Идя на переговоры с российским диктатором Трамп анонсировал, что будет требовать прекращеня огня в Украине. Но по итогам встречи желаемого он не получил.
Теперь же Трамп заговорил о заключении мирного соглашения без этапа прекращения огня. Это прямо противоречит требованию Киева, который готов пойти на переговоры только, когда пушки замолчат.
К тому же, Зеленский твердо заявлял впреддверии встречи Трампа с Путиным, что украинские земли россиянам не отдаст.