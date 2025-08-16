Трамп предложил мирные переговоры без прекращения огня: в ОП ответили

Одновременно переговоры и бои создают риски для шантажа Украины, убеждены на Банковой.

Украина не согласна с видением президента США Дональда Трампа относительно завершения войны. Киев настаивает, что сначала должно быть прекращение огня, а затем дальнейший переговорный процесс.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона. Он отметил, что переговоры до прекращения огня создают большие риски шантажа для Украины.

"Наше видение сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что если мы ведем переговоры до прекращения огня - это создает большие риски шантажа для Украины. Потому что если есть прекращение огня - открывается пространство для дипломатии", - сказал Лещенко.

Советник главы ОП пояснил, что сначала необходимо прекратить огонь, чтобы начать предметные переговоры. Переговоры нельзя вести параллельно с боями на фронте.

"Бои сегодня одни, завтра - другие. И это может иметь серьезные последствия просто из-за очень кратковременных изменений на поле боя, которые есть в ту или иную сторону", - добавил Лещенко.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ завершить войну - это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, а также дальнейшего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Он отметил, что встреча с Путиным прошла "очень хорошо", как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, "включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО".

