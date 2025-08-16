Он подчеркивает необходимость достичь реального длительного мира, а не такого, который станет еще одной паузой между российскими вторжениями.

Санкции против России должны быть усилены, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, об этом он сказал в разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что сегодня после разговора с Трампом они еще дополнительно скоординировали позиции с европейскими лидерами.

"Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор содержатся в неволе, их всех надо вернуть домой", - подчеркнул глава государства.

Он отметил необходимость сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация.

"В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны", - сообщил Зеленский и добавил, что санкции - это действенный инструмент.

Кроме того, отметил он, нужно надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и США.

"Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальный, не решается без Украины", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают, и напомнил о заявлении европейских лидеров, которое "укрепляет нашу позицию".

"Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", - отметил глава государства.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - что известно

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи на Аляске Трамп заявил, что соглашение по Украине с президентом России Владимиром Путиным не было достигнуто. Со слов Путина прозвучало, что "должна быть обеспечена и безопасность Украины", но российский диктатор одновременно повторил вымышленные тезисы для оправдания войны против Украины.

Как стало известно УНИАН от собственных источников, США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией. По словам источника, Трамп поднял этот вопрос на встрече с Путиным в Анкоридже. Путин эту идею одобрил.

В то же время корреспондент The New York Times написал, что неудача переговоров между Трампом и Путиным стала определенным облегчением для Украины. По его словам, это объясняется тем, что самым большим страхом Киева и Европы было то, что президент США уступит территориальным требованиям российского диктатора.

