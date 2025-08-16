Ранее возможность разблокировать загрузчик убрали Samsung и Xiaomi.

Разблокировка загрузчика на смартфонах от OnePlus, предназначенных для китайского рынка, станет гораздо сложнее. Обновленные правила корпорация выложила на своем форуме, обратило внимание издание 9to5Google.

Теперь пользователи не смогут просто включить "OEM-разблокировку" в настройках телефона – потребуется подавать заявку через официальные каналы, а перед этим пройти следующий чек-лист:

смартфон должен работать на ColorOS 16 (Android) или более новой версии прошивки;

учетная запись пользователя не должна иметь нарушений;

повторная заявка возможна только через 30 дней;

устройство не должно быть корпоративным, государственным или от оператора связи;

разблокировать можно только модели, предназначенные для продажи в материковом Китае.

OnePlus объясняет такие меры стремлением "обеспечить безопасность устройств и данных, а также повысить стабильность системы". Указанные требования вступают в силу во второй половине 2025 года.

Это плохая новость для тех, кто привык покупать смартфоны на онлайн-площадках типа AliExpress, а потом перепрошивать ПО на глобальную версию. Это помогало сэкономить порой до 30% стоимости устройства, поскольку китайские версии обходятся дешевле.

OnePlus следует общей тенденции среди Android-производителей по ограничению доступа к загрузчику. В июле Samsung в последней версии OneUI 8 убрала из меню настроек такую возможность, а еще раньше от этой идеи отказались в Xiaomi.

Ранее на этой неделе Xiaomi втихую отключила от обновлений еще девять смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

Меж тем Realme расширила срок поддержки своих смартфонов. На модели серии Realme 14/15 и будущие новинки компании теперь распространяется политика обновлений "3+4".

