Экипажи управляют взлетами на авианосце без единого слова с помощью нескольких традиционных действий.

На авианосцах США взлет каждого самолета - это точная, отлаженная до секунды операция, в которой жест весит больше слова. Одним из символических и важных движений перед запуском является прикосновение к палубе полетов - это последний сигнал пилоту: все готово, можно отправляться, пише Slash Gear.

Те, кто руководит взлетом - обычно в желтой форме - становятся на колено, касаются палубы, указывают вперед и сигнализируют большим пальцем вверх. Это финальное подтверждение пилоту, что взлет разрешен. В ответ - громкий рев двигателя и стремительный старт.

Радиосвязь здесь бессильна

Несмотря на высокотехнологичное оборудование, во время запусков на палубе не пользуются радиосвязью - слишком громко. Поэтому экипаж общается исключительно с помощью жестов, каждый из которых имеет четкое и стандартизированное значение. Все - задокументировано в инструкциях и боевых протоколах.

Видео дня

Среди самых известных жестов:

большой палец вверх - все готово;

руки над головой - движение "сюда";

скрещенные руки - стоп;

круговые движения руками - запуск двигателей или обратная тяга.

Жесты передаются выше талии для пилотов, ниже - для остальных членов экипажа.

"Радуга моря": как цвета определяют роль

На палубе важна не только координация, но и цвета. Униформа экипажа разделена по функциям:

Фиолетовый - заправка и контроль топлива;

Красный - боеприпасы, взрывотехники, пожарные;

Зеленый - техники катапульт и аэрофинишеров;

Синий - обслуживание техники, лифты, буксировщики;

Коричневый - командиры авиакрыльев, ответственные за самолеты;

Белый - медики, контролеры безопасности и качества;

Желтый - руководители запусков, координаторы движения на палубе.

Именно желтые "дирижеры" взлета становятся на колено, постукивают по палубе и дают знак отправляться.

Высокая опасность и высокая точность

Палуба авианосца - одно из самых опасных рабочих мест в военно-морском флоте США. Одно неправильное решение - и может пострадать не только техника, но и люди. Именно поэтому слаженность действий, четкая визуальная речь и соблюдение протоколов имеют критическое значение.

Это - не просто работа, а почти хореография под грохот турбин и шум океана. И каждое прикосновение к палубе - это сигнал доверия, слаженности и боевой готовности.

Вас также могут заинтересовать новости: