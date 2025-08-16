Впереди - испытания и задержка позитивных изменений, отметила Анна Скоробогатая.

Переговоры между США и Россией на Аляске - это лишь видимая часть более сложной "игры". Астролог Анна Скоробогатая в своем прогнозе предсказала, что это может значить для Украины и каким образом отразиться на ближайшем будущем.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"За кулисами присутствует третья сила. И это не отдельная страна, как можно было бы подумать, а коалиция нескольких игроков, временно работающих совместно ради своих интересов. Главное - они не являются настоящими союзниками. Это ситуативное партнерство, где каждый преследует собственную выгоду, и как только цель будет достигнута, их пути могут разойтись", - отметила она в Instagram.

Прогнозируя будущее Украины на фоне переговоров США и России, астролог расписала вероятное развитие событий на три месяца и дольше:

Первый месяц. Переговоры принесут множество публичных заявлений и обещаний. Но за ними будет стоять закрытая договоренность между тремя сторонами, о содержании которой нам официально не скажут. Мы увидим красивые формулировки, но реальные действия останутся за кадром. Давление на украинские власти вырастет. Начнутся попытки повлиять на ключевые решения, изменить внутренний курс.

Второй месяц. Период ограниченных ресурсов и вынужденных пауз. Может показаться, что внешний мир забыл о наших потребностях. Партнеры будут больше говорить, чем делать. И именно в этот момент Украине нужно не ждать решений сверху, а брать инициативу на себя - резко и четко определять собственные шаги.

Третий месяц и дальше. Только со временем будут видны первые реальные результаты этих договоренностей. Они могут оказаться не столь масштабными, как ожидалось, но дадут определенный толчок. Позитив придет, но с задержкой и после периода испытаний.

"Не стоит сейчас возлагать все надежды на иностранных посредников или чужие решения. Сложившаяся ситуация - игра больших сил, в которой каждый заботится о себе. Наш приоритет - действовать быстро, самостоятельно и стратегически, не теряя времени на ожидания", - подытожила астролог.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске. Украинские звезды резко осудили эту встречу.

