Готовая продукция в виде рапсового масла поставляется, в частности, в Латвию.

Белорусский "Агропродукт" использует масло из рапса, который вывезли из временно оккупированных районов Херсонской области. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на расследование, в котором принимали участие литовские, латвийские и белорусские партнеры.

Как сообщается, в 2023 году из оккупированной части Херсонщины в Беларусь вывезли почти 5 тысяч тонн семян рапса. Получателями украинского рапса стали пять компаний, среди которых - "Агропродукт" - один из крупнейших производителей рапсового масла, которое экспортируют в Европейский Союз.

В течение шести месяцев прошлого года страны ЕС купили более 90 тысяч тонн рапсового масла из Беларуси на более 67 млн евро. Основными покупателями выступили Латвия и Литва. Исключительно от "Агропродукта" эти страны получили примерно по 50 тыс тонн рапсового масла за весь 2024-й.

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Известно, что соучредителем предприятия выступает связанная с белорусскими властями компания "Транзит-Авто 2003". Последняя в 2023-м оказалась под украинскими санкциями из-за помощи армии РФ в перевозке войск.

Сам "Агропродукт" не находится в санкционных списках Украины или Евросоюза. Представители логистических компаний в Латвии и Литве уже подтвердили сотрудничество с белорусской компанией.

Россия грабит Украину - последние новости

С первых недель полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты грабить захваченные территории. В частности захватчики присваивали имущество фермеров оккупированного юга - забирали урожай и агротехнику.

Затем россияне перешли от прямого грабежа к замаскированной конфискации: урожай формально "покупали" у фермеров, но по очень заниженным ценам и без возможности для фермеров продать урожай кому-то другому.

В определенный момент награбленного зерна было так много, что россияне не понимали, что с ним делать.

Представители Bellingcat и Lloyd's List выяснили, что Россия поставляет, вероятно, украинское зерно режиму хуситов, который контролирует большую часть Йемена.

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