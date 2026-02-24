Украина теряет отрасль, которая приносила сотни миллионов долларов: экспорт упал в десять раз

Еще до прошлого года страна была одним из главных поставщиков продукции в мире.

Украина еще недавно была одним из мировых лидеров по экспорту грецкого ореха. Однако за последний год поставки этой продукции за рубеж упали сразу в десять раз, сообщает президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдин.

За предыдущие пять лет - с 2020 по 2024 год - Украина отправила на продажу за границу более 160 тысяч тонн грецкого ореха на общую сумму 461,4 миллиона долларов. Это составило треть валютных поступлений от всего экспорта отрасли садоводства.

Среднегодовой объем экспорта грецкого ореха в валютном эквиваленте составил 92,2 млн долл. В 2025 году этот показатель упал ровно на 90% - до 9,2 млн долл. В то же время в мире производство орехов ежегодно увеличивается в среднем на 2,5-3,5%. Таким образом, Украина потеряла место среди основных экспортеров продукта, таких как США, Китай и Чили.

В предыдущие годы Евросоюз показал наибольший рост спроса на орехи. Только в 2025 году ЕС потратил на их закупку рекордные 9 млрд долл. Доля Украины при этом составила всего 8 млн долл., то есть менее 0,1%. Теперь главными поставщиками орехов в Европу стали США, которые забрали почти половину рынка (48%), Чили (26%) и Китай (11%).

Сокращение объемов экспорта из Украины касается не только грецких орехов. Так же в последнее время на 30% уменьшились поставки за границу отечественной малины, которая была ключевой ягодой в структуре экспорта.

В целом доля Евросоюза в экспорте продукции украинского АПК уменьшилась за год с 52% до 49%.

