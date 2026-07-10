В Украине в конце сезона подорожала популярная ягода: сколько сейчас стоит килограмм

Основной причиной подорожания участники рынка называют нестабильные и ограниченные поставки.

В Украине в конце сезона подорожала клубника летних сортов, которая сейчас стоит в среднем на 23% дороже. Ее цена на рынке составляет 100-180 грн/кг в зависимости от качества и объема партии, пишет EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, причин для роста цен на клубнику сразу несколько. Прежде всего, предложение этой ягоды на рынке стремительно сокращается, поскольку многие садоводческие хозяйства завершают сезон реализации.

В то же время спрос на клубнику как на рынке свежей продукции, так и со стороны перерабатывающих предприятий остается высоким, что также стимулирует рост цен в этом сегменте.

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При этом, несмотря на подорожание, стоимость клубники на украинском рынке на сегодняшний день все же в среднем на 17% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Отметим, что по данным " Оптового рынка", по состоянию на 9 июля оптовые цены на клубнику первого сорта составляли 135-150 грн/кг, а премиальный сорт "Мальвина" - до 200 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщал, что пик снижения цен на персики можно ожидать ближе к концу месяца. По его словам, сезон украинских персиков стартовал в конце июня - начале июля, но основное увеличение предложения еще впереди.

На отечественном рынке появились первые украинские арбузы нового урожая. Килограмм пока стоит 40 гривен в мелкой оптовой продаже, а плоды завозят из Николаевской области. Арбузы из Херсонской области должны поступить в массовую продажу уже во второй половине июля.

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