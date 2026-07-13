Союзники готовят дополнительную помощь для противовоздушной обороны Украины, - Reuters

Кроме того, Европейский Союз планирует принять на следующей неделе 21-й пакет санкций против РФ.

Западные союзники будут пытаться добиться от Украины более серьезных обязательств в области противовоздушной обороны во время встречи в Париже, которая состоится в понедельник, ведь из-за дефицита средств защиты Киев все больше подвергается угрозе российских баллистических ракет, несмотря на недавние изменения на фронте. Об этом пишет Reuters.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся 25 лидеров на встрече "Коалиции желающих", что является частью усилий, включающих формирование общей позиции, которую можно будет представить РФ, а также гарантий безопасности в поддержку любого возможного мирного соглашения.

"Балистические ракеты, запущенные (президентом России) Владимиром Путиным, намеренно нацелены на гражданские районы, и июнь стал одним из самых кровавых (месяцев) с начала войны", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете "Ouest-France" в воскресенье.

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Также во время брифинга для журналистов представитель французской президентской администрации подчеркнул, что основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере противоракетной обороны - от закупки дополнительных американских перехватчиков Patriot и ускорения развертывания франко--итальянской системы противовоздушной обороны SAMP-T до изучения возможностей разработки альтернативных решений европейской и украинской оборонными отраслями.

Отмечается, что одним из рассматриваемых вариантов было сотрудничество различных европейских стран над созданием системы, которая бы дополняла SAMP-T и/или Patriot и предоставляла Украине значительную роль в её производстве.

Кроме того, Европейский Союз планирует принять на следующей неделе 21-й пакет санкций против России. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать ряд заявлений, некоторые из которых будут двусторонними, а также, вероятно, коснутся совместного производства вооружений.

По его словам, коалиция может объявить о проведении совместных военных учений, пытаясь воплотить в жизнь концепцию будущих многонациональных сил в Украине (MNFU).

"Следует помнить, что MNFU состоит из сухопутного, воздушного, морского компонентов и компонента подготовки. Все эти составляющие должны постоянно проверяться в той или иной степени при участии всех участников, чтобы гарантировать их надежность. Речь не идет о проведении учений на территории Украины", - сказал Макрон.

Противовоздушная оборона Украины - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что ракеты для Patriot могут начать производить не в Украине, а в стране-союзнице. В частности, российский "военный аналитик" и пропагандист Юрий Кнутов утверждает, что заводы по производству ракет для Patriot будут размещены на территории стран НАТО.

"Для производства других видов военной техники уже строятся заводы в Германии и Румынии. Немецкая платформа ориентирована на производство ракет в интересах Киева в соответствии с ранее подписанными соглашениями, тогда как румынский проект находится на более ранней стадии и потребует значительно больше времени", - подчеркнул он.

В то же время член Комитета по иностранным делам Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккоул заявил, что Украина сможет производить ракеты для Patriot даже быстрее, чем США.

"Я думаю, что украинцы могут создавать это быстрее, а может, даже лучше. Поэтому Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных ракет-перехватчиков - как их усовершенствовать, как производить их быстрее", - сказал он.

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