Украина теряет популярный продукт: его производят исключительно на экспорт

Потребление на внутреннем рынке составляет всего 1%.

Официальное производство меда в Украине ориентировано прежде всего на европейского потребителя – более двух третей продукта идет на экспорт в Европейский Союз. На внутреннем же рынке потребляется лишь 1% украинского меда, сообщает в беседе с УНИАН председатель Ассоциации "Объединение украинских экспортеров и переработчиков меда" Вадим Паньковский.

"Меньше украинцев стало – соответственно, меньше потребления. Производители меда абсолютно перестали ориентироваться на украинского потребителя. Все то, что потребляет внутренний потребитель – для этого достаточно пчеловодов одной области, чтобы обеспечить потребности. Все остальное идет на экспорт", – говорит эксперт.

Главной причиной подобной ситуации специалист называет полномасштабное вторжение РФ. Падение платежеспособности и миграция украинцев заставили производителей переориентироваться на экспорт. А тот средний класс, который был целевой аудиторией отечественного меда, фактически исчез, отмечает Паньковский.

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"Раньше мы еженедельно поставляли в киевские магазины около 10 тонн во все сети. Сейчас – две тонны в месяц. Мед не является товаром первой необходимости. То, что вы видите на полках, – это ничтожно мало. Даже не 1% от общего сбора меда", – констатирует глава Ассоциации.

Он подчеркивает, что официальная статистика по меду в Украине оставляет желать лучшего. Далеко не все пчеловоды имеют зарегистрированные пасеки, поэтому иногда Украина поставляет на экспорт больше меда, чем официально успевает произвести. Поэтому пчеловод, который разводит небольшое количество пчел для собственных нужд и иногда угощает медом друзей, в статистику вряд ли попадает.

"Есть некоторая доля, которая продается на рынках. Но это такие пчеловоды, у которых пчеловодство не носит профессиональный характер, у которых есть 10–15 ульев", – объясняет Паньковский.

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Ситуация с медом в Украине очень похожа на положение дел в ещё одной мощной экспортной отрасли, которая постепенно приходит в упадок, – секторе производства грецкого ореха. На внутреннем рынке отсутствует культура потребления орехов – они практически не встречаются в розничной продаже.

В целом Украина за первый квартал текущего года экспортировала 15,5 млн тонн сельхозпродукции на сумму 6,3 млрд долларов. Если сравнить показатели с аналогичными за прошлый год, объем показал незначительный прирост (+1,2%), тогда как выручка выросла значительно больше (+8,3%) – на 482 млн долларов.

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